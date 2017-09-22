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В Свердловской области грузовик влетел в жилой дом и опрокинулся на легковушку

В Свердловской области грузовик влетел в жилой дом и опрокинулся на легковушку
16+
Фото: скрин видео
Водитель не справился с управлением и вылетел с дороги.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.09.2017

В селе Курьи Сухоложского района грузовик протаранил жилой дом, сообщили в областном управлении ГИБДД.
 
Водитель грузовика не справился с управлении при повороте, в результате машина врезалась в жилой дом и опрокинулась на припаркованную рядом "двенадцатую". Авария произошла сегодня около трех часов дня. Очевидцы опубликовали в соцсети видео разрушительных последствий ДТП:
 
 
 
По данным ГИБДД, водитель грузовика получил травму ноги, но от госпитализации отказался.
 

 

Маша Шмурыгина, 23.09.2017, 19:12
Тэги: ДТП, Видео
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