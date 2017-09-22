В Свердловской области грузовик влетел в жилой дом и опрокинулся на легковушку

Водитель не справился с управлением и вылетел с дороги.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.09.2017
В селе Курьи Сухоложского района грузовик протаранил жилой дом, сообщили в областном управлении ГИБДД.
Водитель грузовика не справился с управлении при повороте, в результате машина врезалась в жилой дом и опрокинулась на припаркованную рядом "двенадцатую". Авария произошла сегодня около трех часов дня. Очевидцы опубликовали в соцсети видео разрушительных последствий ДТП:
По данным ГИБДД, водитель грузовика получил травму ноги, но от госпитализации отказался.