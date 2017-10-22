В Екатеринбурге 77-летняя женщина погибла под колесами Volkswagen

Водитель иномарки сбил пенсионерку, поворачивая во двор.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.10.2017
В Екатеринбурге водитель Volkswagen насмерть сбил пожилую женщину на улице Народного Фронта.
Мужчина с 26-летним водительским стажем сбил пенсионерку, поворачивая налево при съезде с дороги во двор. Пожилая женщина в это время шла по двору. От полученных травм она погибла до приезда скорой помощи, сообщили в городском управлении ГИБДД.
В автоинспекции отмечают, что за годы вождения автомобилист нарушал ПДД 16 раз. Обстоятельства аварии устанавливаются.
- Вечером 22 октября в Свердловской области водитель ВАЗа насмерть сбил 25-летнего велосипедиста и сбежал. Атвомобилиста вскоре задержали, выяснилось, что машиной он управлял, не имея водительских прав.