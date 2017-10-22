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В Екатеринбурге водитель сбил во дворе старушку и уехал

В Екатеринбурге водитель сбил во дворе старушку и уехал
16+
Фото: ГИБДД Екатеринбурга
В ГИБДД не знают ни марку машины, ни личность виновника аварии.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.10.2017

В Екатеринбурге разыскивают очевидцев ДТП, которое произошло 21 октября в 18.30 во дворе дома № 16 по улице Исетской.

По сообщению городского ГИБДД, неизвестный водитель двигался задним ходом по парковке и сбил 81-летнюю женщину, которая шла попутно машине.

Водитель с места аварии уехал, а пострадавшую увезли в больницу № 36 с ушибами и сотрясением головного мозга.

Очевидцев данного ДТП просят помочь в поисках скрывшегося водителя, позвонив в Госавтоинспекцию по телефонам: 8 (922) 125-57-10, 02 или прибыть в ГИБДД города Екатеринбурга по адресу: Степана Разина, 20, кабинет 115.

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Олег Галимов, 23.10.2017, 16:51
Тэги: ДТП, ГИБДД, Авто
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