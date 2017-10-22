В Нижнем Тагиле подросток на иномарке сбил семью с ребенком

Авария произошла на пешеходном переходе.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.10.2017

В Нижнем Тагиле несовершеннолетний водитель иномарки сбил семью с ребенком на пешеходном переходе, сообщает агентство "Между строк".

Вечером 22 октября 17-летний подросток ехал за рулем Geely по улице Металлургов. Он не успел остановиться перед пешеходным переходом и сбил семейную пару, которая переходила дорогу со своим 11-летним ребенком.

По данным ГИБДД, мужчина и женщина получили серьезные травмы, пострадавших доставили в больницу в тяжелом состоянии. Ребенок получил перелом ключицы.