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В Нижнем Тагиле подросток на иномарке сбил семью с ребенком

В Нижнем Тагиле подросток на иномарке сбил семью с ребенком
16+
Фото: архив НАШЕЙ
Авария произошла на пешеходном переходе.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.10.2017

В Нижнем Тагиле несовершеннолетний водитель иномарки сбил семью с ребенком на пешеходном переходе, сообщает агентство "Между строк".
 
Вечером 22 октября 17-летний подросток ехал за рулем Geely по улице Металлургов. Он не успел остановиться перед пешеходным переходом и сбил семейную пару, которая переходила дорогу со своим 11-летним ребенком.
 
По данным ГИБДД, мужчина и женщина получили серьезные травмы, пострадавших доставили в больницу в тяжелом состоянии. Ребенок получил перелом ключицы. 
  • Автоинспекторы устанавливают владельца машины и обстоятельства ДТП.

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Маша Шмурыгина, 23.10.2017, 08:58
Тэги: ДТП
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