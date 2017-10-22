В Свердловской области водитель без прав сбил 25-летнего велосипедиста и сбежал

Молодой человек скончался на месте.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.10.2017

В поселке Буланаш Артемовского района задержали водителя, который насмерть сбил велосипедиста и скрылся с места ДТП, сообщили в областном управлении ГИБДД.

Авария произошла вечером 22 октября на улице Первомайской. 29-летний водитель ВАЗа наехал на 25-летнего велосипедиста, который от полученных травм скончался на месте еще до приезда врачей. Автомобилиста вскоре задержали, на него составили административный протокол за оставление места аварии. Известно, что мужчина не имеет водительского удостоверения.