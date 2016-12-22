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Под Екатеринбургом в столкновении «Газели» и грузовика погиб мужчина

Под Екатеринбургом в столкновении «Газели» и грузовика погиб мужчина
16+
Фото: «Ночные новости»
Еще один человек пострадал.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.12.2016

На ЕКАД утром 23 декабря в столкновении «Газели» и грузовика погиб один водитель и пострадал второй, сообщают «Ночные новости».
 
Авария произошла около района Компрессорный. После столкновения с «Газелью» грузовик выбросило в кювет. По словам очевидцев, удар был такой силы, что кабина у «Газели» превратилась в груду хлама.
 
В серьезном ДТП погиб водитель одной из машин, второго мужчину госпитализировали с травмами. На место происшествия выехали несколько экипажей ГИБДД. Из-за аварии на трассе образовалась длинная пробка.

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Маша Шмурыгина, 23.12.2016, 11:15
Тэги: ДТП, Дороги, Авто
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