В Екатеринбурге водитель «Лады» сбил девушку на «зебре»

Автомобилист отвлекся от дороги и не заметил пешехода.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.01.2017
В Екатеринбурге на улице Гражданской водитель ВАЗа сбил девушку, которая шла по «зебре», сообщили в городском управлении ГИБДД 24 января.
Авария произошла около половины третьего дня. Водитель «Лады» ехал по улице Гражданской в сторону Челюскинцев со скоростью 10-15 километров в час, отвлекся от дороги и не заметил 20-летнюю девушку, которая в это время переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
Пострадавшую госпитализировали с сотрясением головного мозга, закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом колена.
- В ГИБДД уточнили, что водительский стаж мужчины, который управлял ВАЗом, составляет 20 лет.
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