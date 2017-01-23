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В Екатеринбурге водитель «Лады» сбил девушку на «зебре»

В Екатеринбурге водитель «Лады» сбил девушку на «зебре»
16+
Фото: ГИБДД по Екатеринбургу
Автомобилист отвлекся от дороги и не заметил пешехода.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.01.2017

В Екатеринбурге на улице Гражданской водитель ВАЗа сбил девушку, которая шла по «зебре», сообщили в городском управлении ГИБДД 24 января.
 
Авария произошла около половины третьего дня. Водитель «Лады» ехал по улице Гражданской в сторону Челюскинцев со скоростью 10-15 километров в час, отвлекся от дороги и не заметил 20-летнюю девушку, которая в это время переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. 
 
в екатеринбурге на улице гражданской лада сбила девушку 24 января 2017
 
Пострадавшую госпитализировали с сотрясением головного мозга, закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом колена. 
  • В ГИБДД уточнили, что водительский стаж мужчины, который управлял ВАЗом, составляет 20 лет.

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Маша Шмурыгина, 24.01.2017, 20:10
Тэги: ДТП, Дороги, Авто
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