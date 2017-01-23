На Тюменском тракте машина с матерью и малышом вылетела на встречку, женщина попала в реанимацию

Ребенок остался жив.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.01.2017
На трассе Екатеринбург – Тюмень в лобовом столкновении сошлись «Шевроле» и «Волга». Девушка-водитель за рулем иномарки вылетела на встречку. Она и ее пассажир попали в больницу, девушка в реанимации. На заднем сидении «Шевроле» сидел малыш, который отделался испугом.
Как сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, ДТП случилось на 58 километре тракта.
— Авария произошла в 15 часов 10 минут. Женщина-водитель автомобиля «Шевроле», 1986 года рождения, не справившись с управлением, допустила выезд на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилем ГАЗ-31105. В итоге она и ее пассажир получили травмы, женщину попала в реанимацию. Ребенка, которому нет и года, спасло детское кресло, — уточнили в полиции.
- Страшное ДТП случилось 23 января на трассе Пермь – Екатеринбург. Там «Шкоду Октавию» буквально раздавило между КамАЗом и легковушкой. Погибли два человека.
- На Серовском тракте «Лада Ларгус» врезалась в «Паджеро», погибли двое.