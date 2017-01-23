На Тюменском тракте машина с матерью и малышом вылетела на встречку, женщина попала в реанимацию

Ребенок остался жив.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.01.2017

На трассе Екатеринбург – Тюмень в лобовом столкновении сошлись «Шевроле» и «Волга». Девушка-водитель за рулем иномарки вылетела на встречку. Она и ее пассажир попали в больницу, девушка в реанимации. На заднем сидении «Шевроле» сидел малыш, который отделался испугом.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, ДТП случилось на 58 километре тракта.