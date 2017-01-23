В Екатеринбурге пешеход, упав под колеса маршрутки, сломал себе череп

Мужчина покачнулся, переходя дорогу вне пешеходного перехода, и ударился о лобовое стекло «Богдана».

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.01.2017

В Екатеринбурге вечером 23 января маршрутный автобус сбил пешехода. 34-летний пострадавший с переломом основания черепа и другими травмами доставлен в больницу.

Как рассказали в отделе по пропаганде УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, авария произошла вчера вечером, в 20.20, на улице Белореченской возле дома № 13/1.

— Водитель «Богдана» маршрута № 052, мужчина 1968 года рождения, наехал на 34-летнего пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте. В результате ДТП пешеход получил черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и перелом основания черепа, — рассказали в ГИБДД.

Как сообщили «Ночные новости», водитель маршрутки уточнил, что ехал в сторону улицы Шаумяна, когда врезался в мужчину. По словам шофера, пешеход, переходя дорогу, дошел до трамвайных путей и остановился, чтобы пропустить машины.

Когда мимо него начал проезжать маршрутный автобус, мужчина пошатнулся и упал под колеса, сильно ударившись головой о лобовое стекло, которое даже покрылось трещинами от удара.

Пострадавшего мужчину доставили на скорой в больницу № 36. По факту ДТП ведется проверка.

На Тюменском тракте вчера днем, 23 января, иномарка с женщиной за рулем вылетела на встречку. Пострадали водитель с пассажиром, малыша на заднем сиденье спасло детское кресло.