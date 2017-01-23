В маршрутках Екатеринбруга собирают подписи против транспортной реформы

Директор компании уверяет - люди боятся остаться без работы.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.01.2017

- В маршрутном такси предлагают подписать бумаги, - рассказал Дмитрий. - Написано, что маршруты отменяются в связи с постановлением главы области. При этом ни о какой альтернативе не написано - создается впечатление, что мы просто будем ходить пешком. Люди охотно подписывают, возмущаются, что их оставляют без маршрута.

В компании «Декар» нам подтвердили - подписи собираются.

- Мы собираем подписи не только против реформы, но и за нее, - рассказал директор компании Сергей Ельцов. - Мы просто предлагаем жителям города высказать свое мнение. Это инициатива нашего трудового коллектива - люди не без причин опасаются, что лишатся работы. А альтернативы пассажирам и действительно предоставлено не будет - со многих конечных остановок доехать будет невозможно.