В Екатеринбурге в ДТП с машиной полицейского пострадала 16-летняя девушка

Оба водителя нарушили правила дорожного движения, проезжая перекресток.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.03.2017

В Екатеринбурге на улице Челюскинцев в столкновении ВАЗа и иномарки пострадала 16-летняя девушка, сообщили в городском управлении ГИБДД 23 марта.

Авария произошла около 11 часов утра 23 марта напротив дома № 70 на улице Челюскинцев. 21-летний водитель ВАЗа выехал на перекресток на красный сигнал световофора, двигаясь со стороны переулка Красного в сторону улицы Азина. В это же время перекресток проезжал «Шевроле Ланос», водитель которого также нарушал ПДД - разворачивал автомобиль, несмотря на знак «Движение прямо». В результате машины столкнулись.

В ДТП пострадала 16-летняя пассажирка ВАЗа, девушку доставили в детскую больницу с ушибами. В ВАЗе она ехала на переднем пассажирском сиденье и не была пристегнута ремнем безопасности.