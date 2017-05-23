На трассе Екатеринбург - Курган перевернулась иномарка: пострадали пять человек

Тяжелые травмы получили мужчины 34, 27, 24 и 23 лет.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.05.2017

На трассе Екатеринбург - Шадринск - Курган «Шевроле» вылетел с дороги и врезался в деревья, травмы получили пять человек, сообщили в управлении ГИБДД по Курганской области 24 мая.

Авария произошла днем 23 мая на 347-м километре трассы. Автомобиль с четырьмя пассажирами в салоне ехал со стороны Кургана в Екатеринбург. За рулем «Шевроле» находился 34-летний житель Свердловской области, который не справился с управлением и съехал с дороги в кювет, где автомобиль перевернулся на бок и врезался в березы.

Тяжелые травмы в результате аварии получили сам водитель и три его пассажира 27, 24 и 23 лет. Их доставили в больницу Кургана. Еще один пострадавший, молодой человек 22 лет, доставлен в травмпункт с ушибом ноги.