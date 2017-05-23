В Екатеринбурге Land Rover врезался в полицейскую машину со включенной сиреной

Автомобиль охраны ехал со включенной сиреной.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.05.2017
В Екатеринбурге утром 24 мая на пересечении улиц Щорса и Союзная неподалеку от станции метро «Чкаловская» произошло столкновение патрульного автомобиля и «Лэнд Ровером», сообщили в соцсетях очевидцы.
Машина охраны ехала на вызов со включенными маячками и сиреной. «Лэнд Ровер» выезжал с улицы Союзной, не пропустил патруль и врезался в него. В результате удара одного из охранников зажало на сиденье. Всего в салоне патрульной машины ехали три человека.
На место ДТП выехали сотрудники автоинспекции, а также реанимационный автомобиль. Очевидцы сообщают, что полицейского увезли с травмой головы.
- Авария спровоцировала пробку на улице Щорса. Скорость движения автомобилей в районе аварии не превышает 5-7 километров.