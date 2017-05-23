Наверх
В Екатеринбурге трехлетний ребенок выпал из окна на третьем этаже
12:10, сегодня
Все для пешеходов: в Екатеринбурге улицу Попова соединят с Татищева
11:49, сегодня
Белые банты, поцелуи и рассуждения о жизни: школьники рассказали, как отпраздновали «Последний звонок» в Екатеринбурге
11:40, сегодня
На трассе Екатеринбург - Курган перевернулась иномарка: пострадали пять человек
11:37, сегодня
С летним городским лагерем Детской технологической школы "Легокомп" лето будет умным и энергичным!
На видеокамеры для Кольцовского тракта потратят 40 миллионов рублей
11:11, сегодня
Где парковаться: глава Железнодорожного района Екатеринбурга Андрей Курочкин рассказал о развитии территории
10:40, сегодня
Отцу-извергу с Уралмаша грозит 15 лет тюрьмы за попытку убийства сына
10:01, сегодня
18 – 20 мая Новосибирский питомник приглашает на выставку-продажу новейших зимостойких растений!
Возле Центрального стадиона в Екатеринбурге появится пешеходная улица
09:23, сегодня
На тагильском заводе погиб рабочий
09:10, сегодня
На участке трассы Екатеринбург – Реж – Алапаевск установят фонари за 32 миллиона рублей
08:47, сегодня
В новой аптеке сети "Живика" начались Дни низких цен
Екатеринбурженку с ребенком насильно удерживает в Турции гражданский муж
08:28, сегодня
Ночью в Екатеринбурге сгорел «Мерседес»
08:14, сегодня
В Свердловской области двое парней помогли полицейским задержать пьяного водителя
20:55, 23.05.2017
В Нижнем Тагиле задержали мужчину, который «заминировал» три вокзала
20:47, 23.05.2017
Роман Павлюченко уходит из «Урала»
20:17, 23.05.2017
В Екатеринбурге пойдет под суд застройщик, лишивший жилья детей-сирот
20:10, 23.05.2017
В Свердловской области началась операция «Внимание, дети!»
19:30, 23.05.2017
На трассе Екатеринбург – Курган «Ока» улетела в кювет: пострадали три человека
19:08, 23.05.2017
В Екатеринбурге с 24 мая на ремонт закроют три улицы
18:54, 23.05.2017
Бастрыкин поручил проверить информацию о людях, которые 20 лет живут в Свердловской области в полуразрушенном доме
18:40, 23.05.20171
В Екатеринбурге студент-юрист в женском платье и парике ограбил магазин
18:26, 23.05.20173
В Свердловской области увеличат прожиточный минимум
18:01, 23.05.20171
«All you need is love»: глава администрации Екатеринбурга перепел песню The Beatles вместе с уральскими музыкантами
17:40, 23.05.2017
В Свердловской области синоптики обещают заморозки: ночью будет до минус 4
17:28, 23.05.2017
Уполномоченный по правам человека в РФ Москалькова поддержала бэби-боксы
17:05, 23.05.20171
В Свердловской области суд вынес приговор водителю, который купил поддельный полис ОСАГО
16:55, 23.05.2017
Увидели проникновение демонов в молодежь: в РПЦ попросили прокуратуру проверить «Фестиваль красок»
16:51, 23.05.2017
Водителю, из-за которого на трассе Тюмень – Екатеринбург погибли 4 человека, дали реальный срок вместо условного
16:15, 23.05.2017
«Настоящую музыку делают наглые»: группа «Курара» даст большой концерт 28 мая в Доме печати
15:56, 23.05.2017
Николай Коляда поддержал режиссера Кирилла Серебренникова, у которого проходят обыски
15:51, 23.05.2017
В Екатеринбурге возле школы нашли труп мужчины
15:45, 23.05.2017
«На крыше была пустая коробка!» Юлия Михалкова так и не довезла холодильник
15:27, 23.05.20173
Свердловские школьники помогли задержать грабителей
15:12, 23.05.2017
В Свердловской области возбудили дела против «Монетки», «Райта» и «Елисея»
14:37, 23.05.2017
Двухлетний ребенок выпал с 10-го этажа в Екатеринбурге
14:00, 23.05.2017
В Екатеринбурге на улице скончался пожилой мужчина
13:22, 23.05.20171
Житель Свердловской области взял в заложники бывшую жену и дочь-подростка
12:50, 23.05.2017
Рецидивисту Паровозу, зарубившему четырех человек в поселке под Березовским, дали пожизненное
12:50, 23.05.20171
В Нижнем Тагиле из-за угрозы взрыва эвакуировали два вокзала
12:47, 23.05.2017
Усадьба Jazz снова в Екатеринбурге: на международный фестиваль приедут любимые артисты
12:46, 23.05.2017
Получил сотрясение и перелом челюсти: в Екатеринбурге ГАЗель врезалась в «Мерседес»
12:23, 23.05.2017
Опрессовки начались в Екатеринбурге на неделю раньше срока
11:50, 23.05.20172
Судебные приставы за долги екатеринбуржца увезли его гараж
11:40, 23.05.2017
Уральские таможенники остановили контрабандистов с бриллиантами на 16 миллионов рублей
11:20, 23.05.2017
Ловец покемонов Руслан Соколовский ответил блогеру Саше Спилберг «за идиота»
11:03, 23.05.20174
В Екатеринбурге квартир на продажу больше, чем покупателей: количество предложений почти достигло максимума 2007 года
10:40, 23.05.20172
В суде напомнили, что приговор ловцу покемонов Соколовскому можно обжаловать
10:33, 23.05.20171
На трассе под Екатеринбургом в массовой аварии погибли люди: ВАЗ расплющило после столкновения с микроавтобусом
09:42, 23.05.2017
Напали со спины и повалили: в Каменске-Уральском пенсионера на улице избили подростки и сняли это на видео
09:05, 23.05.2017
В Великобритании на крупном стадионе «Манчестер Арена» сразу после концерта произошел взрыв
08:55, 23.05.2017
Горячие источники Урала: куда поехать жителям Екатеринбурга, чтобы отдохнуть и оздоровиться
08:47, 23.05.20175

Все для пешеходов: в Екатеринбурге улицу Попова соединят с Татищева

Все для пешеходов: в Екатеринбурге улицу Попова соединят с Татищева
16+
Фото: Яндекс. Панорамы/улица Попова
Власти города озвучили новые планы по изменению улиц.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.05.2017

В Екатеринбурге в рамках масштабной перестройки улицу Попова соединят с улицей Татищева. Об этом 24 мая 2017 года сообщает официальный портал города со ссылкой на председателя комитета по строительству администрации города Николая Сметанина.

По его словам, соединение Попова с Татищева заложено в проекте по созданию нового пешеходного бульвар. Участок пройдет к Медицинской академии.

— Это между Медакадемией и ОММ и еще дальше. Будет основной подход к Центральному стадиону, там будут располагаться входные группы. Основная входная группа Центрального стадиона будет на пересечении улиц Татищева и Пирогова, будет обустройство и прилегающей площадки, — сказал Сметанин в эфире радиостанции «Город 107,6 FM».

После реконструкции улицы Пирогова приоритет в движении будет отдан пешеходам.

Соединение Ленина - Татищева

  • В текущем году в Екатеринбурге планируется закончить работы по соединению улицы Татищева с проспектом Ленина.
  • Проект нового пешеходного бульвара является частью концепции единого городского парка в районе Дворца молодежи.
  • Подробнее о новых проектах благоустройства и улично-дорожной сети города можно посмотреть здесь.
Сергей Беляев, 24.05.2017, 11:49
Тэги: Дороги, ЧМ-2018
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»
Голодовка в колонии Путин МЧС Позитив Отключение света Уралмаш, Эльмаш Корь Мировые новости 9 мая Авто Туризм Развлечения Коллекторы Самолет Минобороны упал в Якутии Расписание Слухи Экономия Строительство ИГИЛ ГИБДД Бизнес Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Хэллоуин-2015 Дорожные воины Студенты Репортаж Расстрел Дети Дом-2 Пусть говорят Смерть Отдых Ловец покемонов Культура Скандалы Лайфхак ЗАГС Расстрел на Депутатской Школа Суд Рейтинг Новости Приостановка полетов в Египет Мода ВУЗ Производство Рецензия Пожар Деньги Военный репортаж Криминал Убийство в Рахмангулово Животные Сибирская язва Футбол Общественный транспорт Парковки Спорт Бэби-боксы Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Знаменитости Жизнь в городе Биатлон Убийство Ирины Вахрушевой Новый год СМИ Мужчины Взрыв Выставки Грипп в Екатеринбурге Доска позора ЧМ-2018 Розыск Здоровье Красота Происшествия Мультимедиа Хоккей Горячее Погода Психология Растения Взятки Ошибки врачей Музыка История успеха Конкурсы Тест История Екатеринбурга Шоу-бизнес Статистика Недвижимость Фото ДТП Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Транспортная реформа Искусство ЖКХ Крушение самолета под Ростовом Снос монастыря на Качканаре Ту 154 Интервью Истории 9 мая Личное Образование Скорая помощь Гололед Екатеринбуржцы в разных странах Женщины Приговор Лошагину В Египте разбился самолет с российскими туристами Ельцин-центр Война ритуальных агентств Интернет Эксклюзив Скандал с Новиковым Высокие технологии Горящие авто Видео Опрос Семья Афиша Мистика Грипп Отношения Самолет Дело Пьянкова Храм святой Екатерины Еда Кто заработал Баскетбол Новости дня Новости России Обрушение крыши на Калинина Волейбол Транспорт Медицина Дороги Необычное Катастрофа Политика Мотоциклы Экономика Секс Кризис и санкции Религия В Екатеринбурге -40 градусов

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru