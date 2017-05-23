Все для пешеходов: в Екатеринбурге улицу Попова соединят с Татищева

Власти города озвучили новые планы по изменению улиц.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.05.2017

В Екатеринбурге в рамках масштабной перестройки улицу Попова соединят с улицей Татищева. Об этом 24 мая 2017 года сообщает официальный портал города со ссылкой на председателя комитета по строительству администрации города Николая Сметанина.

По его словам, соединение Попова с Татищева заложено в проекте по созданию нового пешеходного бульвар. Участок пройдет к Медицинской академии.

— Это между Медакадемией и ОММ и еще дальше. Будет основной подход к Центральному стадиону, там будут располагаться входные группы. Основная входная группа Центрального стадиона будет на пересечении улиц Татищева и Пирогова, будет обустройство и прилегающей площадки, — сказал Сметанин в эфире радиостанции «Город 107,6 FM».

После реконструкции улицы Пирогова приоритет в движении будет отдан пешеходам.

Соединение Ленина - Татищева