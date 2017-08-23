Трамваи Екатеринбурга изменят маршрут из-за ремонта на ВИЗе

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Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.08.2017

В Екатеринбурге перекроют движение трамваев от остановки "Дворец молодежи" до "Кирова" с 23.00 25 августа до 20.00 28 августа. На Верх-Исетском бульваре будут ремонтировать трамвайные пути.

Схему движения изменят сразу 8 маршрутов:

Трамвай № 3 будет следовать от ЦПКиО имени Маяковского по Луначарского, Челюскинцев, Московской, Белореченской, через "ВИЗ" – Белореченскую – Радищева.

Трамвай № 6 будет ходить от Машиностроителей до ВИЗа.

Трамвай № 7 от Эльмаша до 7 Ключей поедет через улицы Победы, Бебеля.

Трамвай № 23 от "40 лет ВЛКСМ" поедет по Уральской, Луначарского, Ленина и Челюскинцев.

Трамвай № 10 от ЦПКиО имени Маяковского поедет по Куйбышева, Радищева, Московской, Ленина, Луначарского.

Трамвай № 13 от "40 лет ВЛКСМ" будет следовать по Гагарина, Ленина, Московской, Радищева и до Волгоградской. Также от 7 Ключей до остановки "ВИЗ".

Трамвай № 18 от ВИЗа до Шарташа поедет по Волгоградской, Белореченской, Московской, Ленина.

Трамвай № 21 поедет от ЦПКиО до ВИЗа по Куйбышева, Радищева и Белореченской, а в обратную сторону по Белореченской, Московской, Челюскинцев и Луначарского.

Напомним, что с 25 по 30 августа будет закрыто движение на улице Карла Либкнехта от Ленина до Малышева.

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