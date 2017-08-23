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В Екатеринбурге ВАЗ сбил ребенка на «зебре»

В Екатеринбурге ВАЗ сбил ребенка на "зебре"
16+
Фото: Юрий Шадрунов, vk.com/incekb
Мальчика госпитализировали.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.08.2017

В Екатеринбурге на улице Софьи Перовской автомобиль сбил восьмилетнего мальчика.
 
По словам очевидцев, ДТП произошло около пяти часов вечера 23 августа. Ребенок был с мамой.

 Его сбили и откинуло, весь в ссадинах лежал, и с ногой видимо проблема какая-то,  рассказал очевидец Максим Бобин.

 Мать его рядом сидела, орала на водителя "Он же пешеход, ты что делаешь!" Мальчик не лежал, а сидел, люди вокруг орали, чтобы вызвали скорую и не трогали его сами,  написала Екатерина Толкачева.

  • Скорая приехала на место ДТП быстро. Мальчика доставили в детскую больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и переломом бедра. По данным ГИБДД, за рулем ВАЗа находился 61-летний мужчина.

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Маша Шмурыгина, 24.08.2017, 08:34
Тэги: ДТП, Фото
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