В Екатеринбурге ВАЗ сбил ребенка на «зебре»

Мальчика госпитализировали.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.08.2017
В Екатеринбурге на улице Софьи Перовской автомобиль сбил восьмилетнего мальчика.
По словам очевидцев, ДТП произошло около пяти часов вечера 23 августа. Ребенок был с мамой.
– Его сбили и откинуло, весь в ссадинах лежал, и с ногой видимо проблема какая-то, – рассказал очевидец Максим Бобин.
– Мать его рядом сидела, орала на водителя "Он же пешеход, ты что делаешь!" Мальчик не лежал, а сидел, люди вокруг орали, чтобы вызвали скорую и не трогали его сами, – написала Екатерина Толкачева.
- Скорая приехала на место ДТП быстро. Мальчика доставили в детскую больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и переломом бедра. По данным ГИБДД, за рулем ВАЗа находился 61-летний мужчина.