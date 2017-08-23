В МВД назвали места дежурства ДПС по новому регламенту

Также инспекторам вернули право останавливать автомобили вне стационарных постов.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.08.2017

Наряды ДПС проследят за ситуацией на дорогах в местах наибольшей аварийности и на потенциально опасных участках. Именно там будут располагаться инспекторы после принятия нового регламента.

Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-центр МВД России.

– Места для несения службы нарядами ДПС определяются на основании анализа состояния аварийности в конкретной местности, выявления потенциально опасных участков улично-дорожной сети, а также с учетом возникающих осложнений дорожно-транспортной и оперативной обстановки, – заявили в ведомстве.

19 июля МВД России вернуло автоинспекторам право останавливать автомобили вне стационарных постов.

14 августа в Госавтоинспекции предложили запретить сотрудникам ГИБДД курить и ругаться матом во время беседы с участниками дорожного движения.

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