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В МВД назвали места дежурства ДПС по новому регламенту

В МВД назвали места дежурства ДПС по новому регламенту
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Фото: архив НАШЕЙ
Также инспекторам вернули право останавливать автомобили вне стационарных постов.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.08.2017

Наряды ДПС проследят за ситуацией на дорогах в местах наибольшей аварийности и на потенциально опасных участках. Именно там будут располагаться инспекторы после принятия нового регламента.

Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-центр МВД России.

– Места для несения службы нарядами ДПС определяются на основании анализа состояния аварийности в конкретной местности, выявления потенциально опасных участков улично-дорожной сети, а также с учетом возникающих осложнений дорожно-транспортной и оперативной обстановки, – заявили в ведомстве.

  • 19 июля МВД России вернуло автоинспекторам право останавливать автомобили вне стационарных постов.
  • 14 августа в Госавтоинспекции предложили запретить сотрудникам ГИБДД курить и ругаться матом во время беседы с участниками дорожного движения.

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Олег Галимов, 24.08.2017, 17:25
Тэги: Новости дня, ГИБДД, Авто
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