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Водитель фуры насмерть сбил мотоциклиста под Екатеринбургом и скрылся

Водитель фуры насмерть сбил мотоциклиста под Екатеринбургом и скрылся
16+
Фото: ГИБДД Свердловской области
Полиция ищет виновника аварии.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.08.2017

В ночь с 23 на 24 августа, в 1.50 ночи, на 320-м километре трассы Пермь – Екатеринбург произошло смертельное ДТП. Водитель фуры Man сбил мотоциклиста при повороте налево.

Молодой человек 1991 года рождения скончался на месте. Он получил водительские права за день до смерти, мотоцикл на учете не стоял. Водитель фуры скрылся с места ДТП.

– Известно, что вместе с мотоциклистом были еще двое друзей на мотоциклах. Есть информация, что кабина грузового автомобиля белого цвета, а полуприцеп – красного, – сообщает областное ГИБДД.

Сейчас полиция ищет водителя грузовика. По факту смертельного ДТП будет проведено следствие.

  • Если вы располагаете какой-либо информацией о нахождении водителя фуры или были очевидцем аварии, всю информацию можно сообщить по телефону (343)269-77-00.
  • Конфиденциальность гарантируется.  

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Олег Галимов, 24.08.2017, 11:40
Тэги: Новости дня, ГИБДД, Авто
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