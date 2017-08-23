За лето в Екатеринбурге отремонтировали 17 дорог

Еще на 30 участках работы в самом разгаре.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.08.2017

Замглавы Екатеринбурга Евгений Архипов проинспектировал ход ремонта дорог. Чиновники посетили улицу Карла Либкнехта, Свердлова и дублер Сибирского тракта.

– Мы идем в графике. Сегодня 70 % работ по укладке асфальта завершено. До середины сентября подрядчики должны закончить асфальтирование полностью. По контракту до 30 сентября они должны также завершить все благоустройство вдоль объектов. Полностью завершены 17 объектов, более 30 объектов в работе, – рассказал Архипов.

Всего же за лето 2017 года в Екатеринбурге планируют поменять покрытие на 49 участках общей площадью свыше 900 тысяч квадратных метров. Из областного и федерального бюджетов на это выделили почти 1,5 миллиарда рублей.

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