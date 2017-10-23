На трассе Пермь – Екатеринбург ограничат движение на весь ноябрь

Съезды в сторону поселка Ачит будут ремонтировать по очереди.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.10.2017

"Уралуправдор" сообщил об ограничении движения на трассе Пермь – Екатеринбург в районе 183 км у развязки с поселком Ачит. С 1 по 30 ноября там будет проводиться капитальный ремонт дороги.

фото: "Уралуправдор"

Съезды со стороны Ачита в сторону Перми, и с обратной стороны в сторону Красноуфимска будут перекрываться поочерёдно. При этом съезд и заезды по данным направлениям будут осуществляться через разворот по "клеверной" развязке.

Напомним, что на этой трассе убрали левый поворот в сторону Дружинино.

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