На трассе Пермь – Екатеринбург ограничат движение на весь ноябрь

Съезды в сторону поселка Ачит будут ремонтировать по очереди.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.10.2017
"Уралуправдор" сообщил об ограничении движения на трассе Пермь – Екатеринбург в районе 183 км у развязки с поселком Ачит. С 1 по 30 ноября там будет проводиться капитальный ремонт дороги.
фото: "Уралуправдор"
Съезды со стороны Ачита в сторону Перми, и с обратной стороны в сторону Красноуфимска будут перекрываться поочерёдно. При этом съезд и заезды по данным направлениям будут осуществляться через разворот по "клеверной" развязке.
- Напомним, что на этой трассе убрали левый поворот в сторону Дружинино.
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