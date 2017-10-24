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В Екатеринбурге ищут очевидцев ДТП, в котором погиб молодой мужчина

В Екатеринбурге ищут очевидцев ДТП, в котором погиб молодой мужчина
16+
Фото: УГИБДД по Екатеринбургу
Авария произошла на Челябинском тракте.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.10.2017

В Екатеринбурге автоинспекция разыскивает очевидцев аварии, которая произошла 16 октября на Челябинском тракте. 
 
Грузовая "Газель" сбила пешехода, который шел по Челябинскому тракту в сторону Екатеринбурга, в половине третьего ночи. Пострадавшего в состоянии комы доставили в больницу № 36, где он скончался, несмотря на усилия врачей. Личность погибшего до сих пор не установлена, сообщают в областном управлении ГИБДД. Примерный возраст мужчины – 25-30 лет, он был одет в черную куртку, серую футболку и темно-синие джинсы. 
 
Автоинспекция обращается к очевидцам аварии и родственникам погибшего с просьбой обращаться по телефонам 8 (343) 223-80-22 или 02 или  прибыть по адресу: Екатеринбург, улица Новинская, 13, кабинет 405. Конфиденциальность гарантируется.
  • Кроме этого, разыскиваются очевидцы ДТП, которое произошло вечером 8 июля на Челябинском тракте. Тогда "Газель" сбила 16-летнего велосипедиста, подростка госпитализировали с различными травмами. 

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Маша Шмурыгина, 24.10.2017, 17:32
Тэги: ДТП, Фото
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