В Екатеринбурге открыли Макаровский мост

Московские эксперты изучили результаты испытаний и пришли к выводу, что движение по мосту безопасно.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.10.2017
В Екатеринбурге открыли движение по Макаровскому мосту.
Московские эксперты изучили результаты испытания моста 10 гружеными самосвалами и пришли к выводу, что транспорт может безопасно проезжать по мосту.
– Московские эксперты, которые обрабатывали данные, полученные после испытаний Макаровского моста на прочность, подготовили итоговое заключение, подтвердившее возможность запуска транспорта по путепроводу, – рассказали в городской администрации.
С 30 сентября по 2 октября на Макаровском мосту шли работы по усилению его железобетонных конструкций. Затем, после удаления части конструкции, на месте которой будет построена новая, были проведены испытания моста на прочность.
- Открыть мост планировалось 23 октября, однако сделать это пришлось на сутки позже ради проведения испытаний. Подробнее о перекрытии Макаровского моста читайте здесь.