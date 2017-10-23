В мэрии Екатеринбурга рассказали о планах продлить улицу Татищева

Строительством займутся при подготовке к ЭКСПО-2025.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.10.2017

Реконструкция улицы Татищева в Екатеринбурге будет продолжена. Такое заявление сделал председатель комитета городской мэрии по строительству Николай Сметанин на заседании гордумы.

Проектированием улицы планируют заняться уже в следующем году, пишет ЕТВ. Речь идет о реконструкции дороги после перекрестка с Красноуральской, где сейчас начинается узкая "односторонка". На этом участке Татищева планируют расширить, что ранее было сделано на других участках улицы.

Напомним, улицу Татищева после долгого строительства открыли в начале октября.

Сейчас жители Екатеринбурга могут добраться до ВИЗа, не сворачивая с улицы Ленина – она сразу переходит в Татищева.

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