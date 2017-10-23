Асфальт растаял под снегом: в одном из дворов Екатеринбурга образовался кратер

Местные жители говорят, что дорогу ремонтировали два месяца назад.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.10.2017

В Екатеринбурге во дворе дома №73 по улице Амундсена провалился асфальт, после чего на проезжей части образовалась настоящая пропасть. Теперь машины объезжают яму по другой полосе движения. Фотографией с "Нашей Газетой" поделилась местная жительница Марина Круглова.

фото: читательница НАШЕЙ

– Мы вышли утром на балкон и увидели яму, а потом на наших глазах обвалился еще один большой кусок асфальта. Дорогу у нас во дворе ремонтировали два месяца назад, – рассказала "Нашей Газете" читательница Марина.

Напомним, что в сентябре в Екатеринбурге под землю провалился самосвал, груженный грунтом.

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