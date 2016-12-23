В центре Екатеринбурга «Мерседес» врезался в столб: водитель погиб

Смертельная авария произошла в районе перекрестка проспекта Ленина и улицы Гагарина.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.12.2016
В Екатеринбурге около перекрестка проспекта Ленина и улицы Гагарина «Мерседес» врезался в столб, водитель иномарки погиб на месте, сообщили в службе спасения «Сова» сегодня, 24 декабря.
По предварительной информации, 29-летний водитель «Мерседеса» не справился с управлением и врезался в столб, когда ехал по улице Гагарина со стороны Малышева. От полученных травм мужчина скончался на месте. В ГИБДД отметили, что его водительский стаж составляет 10 лет.
- Автоинспекция напоминает водителям, что в условиях ухудшения состояния дорог в городе, вызванных погодой, водителям следует быть максимально внимательными и осторожными, не превышать скорость и не выполнять опасных маневров.
- Вчера, 23 декабря, на трассе под Екатеринбургом в столкновении двух грузовиков один водитель погиб, второй госпитализирован с травмами.
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