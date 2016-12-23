Полиция ищет водителя, который насмерть сбил пожилую женщину на свердловской трассе

Мужчина скрылся с места ДТП.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.12.2016
Правоохранительные органы разыскивают водителя, насмерть сбившего 75-летнюю женщину на трассе Горбуновское - Байкалово - Ирбит, сообщили в ГИБДД по Свердловской области 23 декабря.
Водитель за рулем неустановленного автомобиля сбил пожилую женщину на 93-м километре трассы около половины шестого вечера в пятницу, 23 декабря. От полученных травм пенсионерка погибла на месте ДТП, а водитель скрылся в неизвестном направлении.
Автоинспекторы разыскивают виновника смертельной аварии и пытаются установить его личность. ГИБДД просит откликнуться очевидцев ДТП и тех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении автомобилиста.
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