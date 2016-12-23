В Екатеринбурге фура врезалась в автобус с пассажирами

Пострадали двое взрослых и ребенок.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.12.2016

В Екатеринбурге во второй половине дня 23 декабря на улице Амундсена произошло столкновение грузовика и пассажирской маршрутки, сообщили в ГИБДД города.

В Екатеринбурге маршрутка столкнулась с грузовиком

Автобус «Богдан» 014-го маршрута и грузовик столкнулись лоб в лоб в районе Института электрофизики. По словам очевидцев, водитель маршрутки был весь в крови, после аварии он вышел из своей машины и стоял рядом, находясь в шоковом состоянии. Из-за ДТП на подъезде к Краснолесью скопилась серьезная пробка.

Пострадали три человека, в том числе ребенок

На место происшествия выезжали две кареты скорой помощи и машина реанимации. В момент столкновения в салоне маршрутки находились 15 пассажиров, в результате аварии пострадали три человека, в том числе ребенок . Пострадавших госпитализировали с сотрясениями и ушибами.

По данным ГИБДД, авария произошла по вине водителя грузовика, который не пропустил маршрутку во время выезда с прилегающей территории.

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