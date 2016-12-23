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В Екатеринбурге пассажирский автобус столкнулся с лошадью

В Екатеринбурге пассажирский автобус столкнулся с лошадью
16+
Фото: Pixabay
Пассажиры не пострадали, животное скрылось на улице Куйбышева.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.12.2016

В Екатеринбурге маршрутный автобус столкнулся с лошадью, сообщает «Новый регион» сегодня, 24 декабря.
 
По словам очевидцев, автобус наехал на лошадь возле Шарташского рынка. Лошадь после столкновения убежала в сторону улицы Куйбышева. Пострадала ли она и удалось ли ее поймать, неизвестно. Пассажиры автобуса также остались целы и отделались лишь испугом.
 
Неподалеку от места ДТП, в районе перекрестка улиц Восточной и Куйбышева, прохожие видели другую лошадь и пони. Возможно, животные сбежали от владельцев и потерялись.
  • В начале ноября под Екатеринбургом опрокинулся трейлер с лошадьми. Авария произошла на проблемном участке трассы, водитель и животные не пострадали.
  • В марте 2016 года в Нижнем Тагиле машина сбила лошадь. Животное получило серьезные травмы, не совместимые с жизнью. Владельцы лошади приняли решение зарезать ее прямо на дороге.
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Маша Шмурыгина, 24.12.2016, 18:27
Тэги: ДТП, Дороги, Животные
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