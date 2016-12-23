В Екатеринбурге пассажирский автобус столкнулся с лошадью

Пассажиры не пострадали, животное скрылось на улице Куйбышева.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.12.2016
В Екатеринбурге маршрутный автобус столкнулся с лошадью, сообщает «Новый регион» сегодня, 24 декабря.
По словам очевидцев, автобус наехал на лошадь возле Шарташского рынка. Лошадь после столкновения убежала в сторону улицы Куйбышева. Пострадала ли она и удалось ли ее поймать, неизвестно. Пассажиры автобуса также остались целы и отделались лишь испугом.
Неподалеку от места ДТП, в районе перекрестка улиц Восточной и Куйбышева, прохожие видели другую лошадь и пони. Возможно, животные сбежали от владельцев и потерялись.
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