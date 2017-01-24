Беременная женщина серьезно пострадала в ДТП на свердловской трассе

Две иномарки столкнулись лоб в лоб на трассе Екатеринбург - Курган.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.01.2017
На трассе Екатеринбург - Курган в столкновении двух иномарок пострадала беременная женщина, сообщили в областном управлении ГИБДД 25 января.
20-летний водитель «Фольксвагена» не справился с управлением на 36-м километре трассы Екатеринбург - Шадринск - Курган, в результате машина выехала на встречную полосу и столкнулась с «Киа Рио».
В ДТП пострадали водители обеих иномарок, их госпитализировали с ушибами и ссадины. Травмы получила также 33-летняя беременная пассажирка «Киа» - у женщины диагностировали переломы обеих ног, не исключено, что у пострадавшей есть повреждения таза.
- 24 января на трассе Екатеринбурга - Тюмень в лобовом столкновении «Волги» и «Шевроле» пострадали девушка и мужчина.
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