В Красноуфимске 21-летний водитель ВАЗа погиб в лобовом ДТП с грузовиком

«Двенадцатая» столкнулась на встречной полосе с грузовиком, а затем – с «Ладой».

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.01.2017

В Красноуфимске молодой водитель «двенадцатой» погиб в столкновении с грузовиком, сообщили в областном управлении ГИБДД 25 января.

Смертельная авария произошла днем 24 января. 21-летний парень за рулем «двенадцатой» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, по которой в это время двигался грузовик. Машины столкнулись, от удара легковушка вылетела с проезжей части и врезалась в стоящую «Ладу Калину».

Молодой водитель от полученных травм скончался на месте.