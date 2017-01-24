Из Дегтярска не может выехать общественный транспорт и школьный автобус

Причиной стала плохая уборка дорог.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.01.2017

Сегодня, 25 января, в 5 часов утра закрыли движение автобусов из Дегтярска в Екатеринбург и Ревду. Выехать не могут два автобуса до уральской столицы, один до Ревды, а также школьный автобус, который возит детей на учебу в школу № 22 в поселок Крылатовский, об этом сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

Маршруты отменили из-за плохой уборки дорог. Во время проверки выяснилось, что проезжая часть загружена из-за неубранного снега и покрыта накатом. Также дорожники не расчистили подъездные карманы и посадочные площадки.