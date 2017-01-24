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Под Каменском-Уральским грузовик МАЗ расплющил легковушку с мужчиной за рулем

Под Каменском-Уральским грузовик МАЗ расплющил легковушку с мужчиной за рулем
16+
Фото: группа по пропаганде ОГИБДД Каменска-Уральского
Водитель погиб на месте аварии.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.01.2017

Во вторник, 24 января, в 20.00 под Каменском-Уральским на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог Южный обход – Брод-Щербаково столкнулись грузовик МАЗ и Geely CK-1, пишет KU66.

52-летний водитель за рулем легковушки ехал из села Щербаково в сторону Каменска-Уральского. Он не уступил дорогу грузовику МАЗ с полуприцепом и столкнулся с ним. Водитель легковушки погиб на месте аварии.

  • За рулем последнего находился 54-летний безработный, который ехал со стороны Екатеринбурга в Курган.
Юнна Зузенкова, 25.01.2017, 12:00
Тэги: ДТП, Смерть, Фото
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