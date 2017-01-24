Наверх
В Екатеринбурге у «Белой башни» трое пассажиров праворульки расстреляли грузовик вместе с водителем
19:55, сегодня
Арест сына довел до больницы: маму екатеринбургского блогера Руслана Соколовского госпитализировали
19:28, сегодня
Несите ваши деньги: ставки по депозитам в Екатеринбурге могут снизиться в ближайшие месяцы
18:41, сегодня
Пропавшую в Екатеринбурге студентку медколледжа все-таки нашли: они с подругой успели убежать в Курганскую область
18:40, сегодня
Земли екатеринбургского барда Александра Новикова в «Бухте Квинс» под арестом
18:35, сегодня
На Синих камнях мужчина упал на козырек подъезда, спускаясь вниз по кабелю для интернета
18:30, сегодня
Теплые остановки включат в план развития Екатеринбурга
18:10, сегодня
В Свердловской области педофилу из поезда дали два года
17:52, сегодня
Одинокий петушок, грустный слоненок и суровые рабочие с пилами: репортаж с разбора ледового городка в Екатеринбурге
17:50, сегодня
Реконструкция по-новому: на Верх-Исетском бульваре начали снос старинного здания военного госпиталя
17:32, сегодня
Водитель «четырнадцатой», под колесами которой погиб 8-летний мальчик в Серове, взял на себя похороны
17:30, сегодня
В Екатеринбурге водителя фуры поймали с правами из подземного перехода
16:40, сегодня
Ученые УрФУ разработают метод восстановления костей
16:26, сегодня
В Свердловской области мужчина застрелил соседа из охотничьего ружья
15:37, сегодня
Экс-милиционера, убивавшего бомжей ради армии зомби, признали вменяемым
15:13, сегодня
Екатеринбург засветился в рекламе французского режиссера: здесь есть Ельцин Центр, памятник Ленину и Белый дом
14:55, сегодня
В екатеринбургском интернате ребенка-инвалида заставляли убирать снег по ночам и отгонять собак
14:15, сегодня2
В Екатеринбурге у должника по налогам судебные приставы в бронежилетах и касках забрали внедорожник «Прадо»
14:00, сегодня
В Екатеринбурге открывают выставку, посвященную родам
13:40, сегодня
В Екатеринбурге умер 8-летний мальчик, прыгнувший под колеса «четырнадцатой» в Серове
13:27, сегодня
«С мыслями о семье». Екатеринбургский биатлонист Антон Шипулин возвращается домой после золотоносного Антхольца
13:24, сегодня
Зима пригодилась: на железнодорожном вокзале Екатеринбурга поймали мужчину, который прятал наркотики в варежки
13:05, сегодня
В Екатеринбурге запускают экскурсии по местам Бориса Ельцина
13:00, сегодня1
В Нижнем Тагиле пропала девятиклассница: дома ее ждет годовалая дочь
12:41, сегодня1
Кардинально: в Свердловской области дорогу закидали кирпичами, чтобы не было скользко
12:30, сегодня
В Екатеринбурге перенесли митинг против транспортной реформы
12:20, сегодня
«Уральские пельмени» снялись в фильме про везучего Валерку из Екатеринбурга
12:11, сегодня
Из Екатеринбурга во Францию: два оркестра Свердловской филармонии в феврале выступят на фестивале «Безумные дни»
12:05, сегодня
Под Каменском-Уральским грузовик МАЗ расплющил легковушку с мужчиной за рулем
12:00, сегодня
В Свердловской области похолодает до минус 39 градусов
11:41, сегодня
Свердловский облсуд рассмотрит апелляцию на продление ареста блогера Руслана Соколовского
11:37, сегодня
Из Дегтярска не может выехать общественный транспорт и школьный автобус
11:10, сегодня
В Свердловской области 29-летняя женщина зарезала мужчину, с которым только что познакомилась
10:39, сегодня1
В Красноуфимске 21-летний водитель ВАЗа погиб в лобовом ДТП с грузовиком
09:56, сегодня
Ночью в Екатеринбурге сгорели пять домов
09:21, сегодня
Следователи хотят арестовать землю под «Бухтой Квинс» в Екатеринбурге
09:12, сегодня
Беременная женщина серьезно пострадала в ДТП на свердловской трассе
08:40, сегодня
В свердловской больнице пациентов с туберкулезом лечили просроченными таблетками
08:16, сегодня
Девятилетний ребенок пострадал во время пожара в Екатеринбурге
08:13, сегодня
«Я приехал победить, и сделаю это!» Первое интервью Сергея Карякина в Екатеринбурге после ралли «Дакар 2017»
21:00, 24.01.2017
На таможне в Кольцово задержали женщину, которая пыталась провезти в Екатеринбург 120 пуховых платков
20:35, 24.01.2017
Девочка, упавшая в люк, рассказала, кто ее спас
20:25, 24.01.20172
В Екатеринбурге водитель «Лады» сбил девушку на «зебре»
20:10, 24.01.2017
На съемках актеры вместо мороженого едят картофельное пюре – оно не тает: 10 фактов о мороженом, которые вы не знали
19:43, 24.01.2017
24 января в Екатеринбурге: плата за время, толстенький лори и эскимо
19:38, 24.01.2017
В Екатеринбурге компания молодых людей ограбила 90-летнего ветерана войны
19:16, 24.01.20172
30 миллионов только на информирование: Липович раскрыл детали транспортной реформы в Екатеринбурге
18:32, 24.01.20172
Свердловский губернатор Евгений Куйвашев встретился тет-а-тет с Владимиром Путиным
17:35, 24.01.20173
В Нижнем Тагиле мужчина скончался в маршрутке
17:24, 24.01.2017
В Екатеринбурге над 12-летней беременной цыганкой оформляют опекунство, чтобы забрать ее домой
16:18, 24.01.20173
В Екатеринбурге выходили толстого лори с ожирением и кровоточащей экземой
15:17, 24.01.2017

В Екатеринбурге у «Белой башни» трое пассажиров праворульки расстреляли грузовик вместе с водителем

В Екатеринбурге у «Белой башни» трое пассажиров праворульки расстреляли грузовик вместе с водителем
16+
Фото: кадр из видео Life
Мужчина за рулем большегруза при этом претензий не имеет.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.01.2017

В Екатеринбурге во вторник, 24 января, ссора водителей на Уралмаше превратилась в стрельбу. Около «Белой башни» не поделили дорогу «Хонда» и грузовик «Вольво». Парни из легковушки сначала прижали грузовик к обочине, а затем обстреляли машину и водителя и скрылись. Полиция проводит проверку.

Из «Хонды» вылезли трое и достали травмат

Как написал Life, вечером 24 января на Донбасской на дороге произошел конфликт между водителем грузовика «Вольво» и пассажирами «Хонды». Судя по видеозаписи, которую предоставили очевидцы, грузовик ехал по дороге в правом ряду. Его подрезал водитель на праворульной легковушке. После этого иномарка прижала грузовик к обочине и перекрыла ему дорогу.
 
В три пассажиры японки вышли из машины и стали кричать на водителя большегруза. Он попытался уехать, но один из пассажиров «Хонды» достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил в кабину со стороны пассажирского сидения. Также мужчины разбили «Вольво» фары и уехали. Водитель грузовика вызвал полицию.

Конфликт был из-за хамства на дороге

В ГУ МВД по Свердловской области подтвердили, что конфликт на дороге был. 

— Сотрудники территориального ОВД,  а это именно  отдел полиции № 15, куда поступило заявление от водителя грузовика, установили, что причиной конфликта стали личные неприязненные отношения между двумя водителями, которые начались еще до конфликта, попавшего на видеозапись. По предварительным данным, все произошло, когда водитель «Вольво» ехал на автомойку. У дома № 9а по улице Монтажников его дважды подрезала легковушка «Хонда». Дальнобойщик в ответ также подрезал обидчика и заблокировал ему проезд. Дальше произошли ссора со стрельбой, — рассказал руководитель пресс-службы ведомства Валерий Горелых. 

Но претензий нет

Водитель грузовика рассказал полиции, что услышал удары по колесам, звуки выстрела и звон разбившегося стекла. Затем молодые люди из легковушки уехали с места разборок. В полиции уже установили личность автовладельца на иномарке, он из Свердловской области. А о водителе грузовика известно, что он работает в коммерческом предприятии и проживает в городе Артемовском. 
 

— Полицейские изъяли гильзы с места от, предположительно, травматического оружия. Точный ответ об оружии будет после экспертизы. Органы внутренних дел в самое ближайшее время опросят собственника грузовика и установят личность стрелка, а также проверят, имеет ли он разрешение на оружие. Кроме того, сыщики ждут поступления от владельца грузовика справки о причиненном ущербе, — уточнил Горелых.

  • В своем заявлении в полицию потерпевший водитель грузовика написал, что никаких претензий ни он, ни владельцы большегруза ни к кому не имеют, а им просто нужна справка для страховой компании.
  • По итогам начавшейся проверки будет принято процессуальное решение.
 

Вступайте в НАШУ группу ВКонтакте, чтобы получать информацию самыми первыми и выигрывать ценные призы!

Марина Подкорытова, 25.01.2017, 19:55
Тэги: ДТП, Авто, Видео
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»

Подпишитесь на рассылку

СМИ ИГИЛ Конкурсы Красота Туризм Дело Пьянкова Взятки Новости России Транспорт Выставки Ошибки врачей Горячее Сибирская язва Секс Искусство Еда Интервью Новый год Погода Эксклюзив Недвижимость ГИБДД Дороги Спорт Психология Расстрел на Депутатской Общественный транспорт Снос монастыря на Качканаре Тест Медицина Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Шоу-бизнес Приостановка полетов в Египет Статистика Фото Волейбол МЧС Голодовка в колонии Обрушение крыши на Калинина Крушение самолета под Ростовом История успеха ЧМ-2018 Знаменитости Видео ВУЗ Опрос Путин В Египте разбился самолет с российскими туристами Авто Расписание ДТП Дом-2 Экономия Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Корь Отключение света Уралмаш, Эльмаш Афиша Религия Высокие технологии Мотоциклы Студенты Дети Кризис и санкции Самолет Мужчины Биатлон Новости дня История Екатеринбурга ЖКХ Рейтинг Мультимедиа Интернет Ту 154 ЗАГС Пусть говорят Горящие авто Хэллоуин-2015 Баскетбол Приговор Лошагину Личное Самолет Минобороны упал в Якутии Ельцин-центр Ловец покемонов Происшествия Новости Рецензия Здоровье Бэби-боксы Музыка Бизнес Розыск В Екатеринбурге -40 градусов Скандал с Новиковым Гололед Мистика Растения Культура Пожар Мода Производство Лайфхак Экономика Храм святой Екатерины Мировые новости Грипп в Екатеринбурге Взрыв Развлечения Необычное Деньги Суд Коллекторы Грипп Транспортная реформа Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Отдых Отношения Кто заработал Парковки Животные Семья Образование Хоккей Скорая помощь Политика Школа Скандалы Футбол Убийство в Рахмангулово Катастрофа Война ритуальных агентств Расстрел Репортаж Позитив Дорожные воины Строительство Смерть Доска позора Криминал Слухи Жизнь в городе Военный репортаж Женщины

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru