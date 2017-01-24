В Екатеринбурге у «Белой башни» трое пассажиров праворульки расстреляли грузовик вместе с водителем

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.01.2017
Из «Хонды» вылезли трое и достали травмат
Конфликт был из-за хамства на дороге
— Сотрудники территориального ОВД, а это именно отдел полиции № 15, куда поступило заявление от водителя грузовика, установили, что причиной конфликта стали личные неприязненные отношения между двумя водителями, которые начались еще до конфликта, попавшего на видеозапись. По предварительным данным, все произошло, когда водитель «Вольво» ехал на автомойку. У дома № 9а по улице Монтажников его дважды подрезала легковушка «Хонда». Дальнобойщик в ответ также подрезал обидчика и заблокировал ему проезд. Дальше произошли ссора со стрельбой, — рассказал руководитель пресс-службы ведомства Валерий Горелых.
Но претензий нет
— Полицейские изъяли гильзы с места от, предположительно, травматического оружия. Точный ответ об оружии будет после экспертизы. Органы внутренних дел в самое ближайшее время опросят собственника грузовика и установят личность стрелка, а также проверят, имеет ли он разрешение на оружие. Кроме того, сыщики ждут поступления от владельца грузовика справки о причиненном ущербе, — уточнил Горелых.
- В своем заявлении в полицию потерпевший водитель грузовика написал, что никаких претензий ни он, ни владельцы большегруза ни к кому не имеют, а им просто нужна справка для страховой компании.
- По итогам начавшейся проверки будет принято процессуальное решение.
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