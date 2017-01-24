В Екатеринбурге у «Белой башни» трое пассажиров праворульки расстреляли грузовик вместе с водителем

Мужчина за рулем большегруза при этом претензий не имеет.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.01.2017

В Екатеринбурге во вторник, 24 января, ссора водителей на Уралмаше превратилась в стрельбу. Около «Белой башни» не поделили дорогу «Хонда» и грузовик «Вольво». Парни из легковушки сначала прижали грузовик к обочине, а затем обстреляли машину и водителя и скрылись. Полиция проводит проверку.

Из «Хонды» вылезли трое и достали травмат

Как написал Life, вечером 24 января на Донбасской на дороге произошел конфликт между водителем грузовика «Вольво» и пассажирами «Хонды». Судя по видеозаписи, которую предоставили очевидцы, грузовик ехал по дороге в правом ряду. Его подрезал водитель на праворульной легковушке. После этого иномарка прижала грузовик к обочине и перекрыла ему дорогу.

В три пассажиры японки вышли из машины и стали кричать на водителя большегруза. Он попытался уехать, но один из пассажиров «Хонды» достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил в кабину со стороны пассажирского сидения. Также мужчины разбили «Вольво» фары и уехали. Водитель грузовика вызвал полицию.

Конфликт был из-за хамства на дороге

В ГУ МВД по Свердловской области подтвердили, что конфликт на дороге был.

— Сотрудники территориального ОВД, а это именно отдел полиции № 15, куда поступило заявление от водителя грузовика, установили, что причиной конфликта стали личные неприязненные отношения между двумя водителями, которые начались еще до конфликта, попавшего на видеозапись. По предварительным данным, все произошло, когда водитель «Вольво» ехал на автомойку. У дома № 9а по улице Монтажников его дважды подрезала легковушка «Хонда». Дальнобойщик в ответ также подрезал обидчика и заблокировал ему проезд. Дальше произошли ссора со стрельбой, — рассказал руководитель пресс-службы ведомства Валерий Горелых.

Но претензий нет

Водитель грузовика рассказал полиции, что услышал удары по колесам, звуки выстрела и звон разбившегося стекла. Затем молодые люди из легковушки уехали с места разборок. В полиции уже установили личность автовладельца на иномарке, он из Свердловской области. А о водителе грузовика известно, что он работает в коммерческом предприятии и проживает в городе Артемовском.

— Полицейские изъяли гильзы с места от, предположительно, травматического оружия. Точный ответ об оружии будет после экспертизы. Органы внутренних дел в самое ближайшее время опросят собственника грузовика и установят личность стрелка, а также проверят, имеет ли он разрешение на оружие. Кроме того, сыщики ждут поступления от владельца грузовика справки о причиненном ущербе, — уточнил Горелых.

В своем заявлении в полицию потерпевший водитель грузовика написал, что никаких претензий ни он, ни владельцы большегруза ни к кому не имеют, а им просто нужна справка для страховой компании.

По итогам начавшейся проверки будет принято процессуальное решение.