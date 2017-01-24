В Екатеринбурге умер 8-летний мальчик, прыгнувший под колеса «четырнадцатой» в Серове

Ребенок учился в коррекционной школе и состоял на учете в ПДН.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.01.2017
Во вторник, 24 января, в детской девятой горбольнице Екатеринбурга умер 8-летний мальчик, который 19 января попал под машину в Серове. Об этом изданию «Глобус» рассказали знакомые семьи мальчика.
После аварии, в которой школьник буквально прыгнул под колеса «четырнадцатой», его с серьезными травмами госпитализировали в реанимацию больницы Серова. Позже на вертолете регионального Центра медицины катастроф ребенка доставили в клиническую больницу в Екатеринбурге.
- В момент аварии мальчик шел рядом с дядей, но при этом прыгал по дороге. 34-летний водитель «четырнадцатой» увидел ребенка за пять метров. Когда машина подъехала ближе к школьнику, тот выскочил, чтобы перебежать дорогу.
- В аварии ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и тупую травму живота.
- Мальчик учился в коррекционной школе и состоял на учете в ПДН.