В Екатеринбурге водителя фуры поймали с правами из подземного перехода

Он приехал в уральскую столицу из ЯНАО.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.01.2017

Во вторник, 24 января, в 11.30 на 9-м километре дублера Сибирского тракта в Екатеринбурге инспекторы ГИБДД остановили грузовик Volvo FH. Машиной управлял 42-летний мужчина, который не был пристегнут ремнем безопасности.

Когда инспекторы составляли административный протокол, то выяснили, что водителя фуры лишили прав за отказ пройти медицинское освидетельствование. Водительское удостоверение, которое он показал, сразу вызвало недоверие у полицейских. Пробив его по базе, они выяснили, что права принадлежат другому человеку.

Грузовик отправили на спецстоянку, а водителя доставили в отделение полиции. Там мужчина признался, что купил свои права в одном из подземных переходов Екатеринбурга. За них он заплатил 30 тысяч рублей.