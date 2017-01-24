Кардинально: в Свердловской области дорогу закидали кирпичами, чтобы не было скользко

Сами коммунальщики отрицают, что сделали это.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.01.2017

В Ирбите Свердловской области перекресток улиц Советской и Заводской оказался засыпан кирпичами. Коммунальщики отрицают свою причастность к инциденту, как написали Ura.ru.

Один из местных жителей горожан снял дорожную инновацию на видео.

— Видимо, чтобы скользко не было, — добавил автор видеоролика.

Горожане предположили, что тендер по ремонту дорог в Ирбите вновь выиграл кирпичный завод.

— А у нас в Ирбите все кирпичами лечат: и ямы, и гололед, — пошутил в комментариях под видео ирбитчанин Сергей Сивчук.