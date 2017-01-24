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Кардинально: в Свердловской области дорогу закидали кирпичами, чтобы не было скользко

Кардинально: в Свердловской области дорогу закидали кирпичами, чтобы не было скользко
16+
Фото: соцсети
Сами коммунальщики отрицают, что сделали это.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.01.2017

В Ирбите Свердловской области перекресток улиц Советской и Заводской оказался засыпан кирпичами. Коммунальщики отрицают свою причастность к инциденту, как написали Ura.ru.
 
Один из местных жителей горожан снял дорожную инновацию на видео.
 

— Видимо, чтобы скользко не было, — добавил автор видеоролика.

Горожане предположили, что тендер по ремонту дорог в Ирбите вновь выиграл кирпичный завод.

— А у нас в Ирбите все кирпичами лечат: и ямы, и гололед, — пошутил в комментариях под видео ирбитчанин Сергей Сивчук.

В отделе городского хозяйства администрации Ирбита Ura.ru сообщили, что уборка улиц относится к обязанностям компании «Сигнал». Диспетчер организации сказала, что не в курсе, зачем на дорогу были высыпаны кирпичи, но это было явно сделано не с целью ремонта дороги.
 
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Марина Подкорытова, 25.01.2017, 12:30
Тэги: Дороги, Видео
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