Водитель «четырнадцатой», под колесами которой погиб 8-летний мальчик в Серове, взял на себя похороны

Тело школьника сейчас везут домой.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.01.2017

Водитель «четырнадцатой», который 19 января сбил 8-летнего Андрея в Серове, взял на себя организацию его похорон, пишет издание «Глобус». Сейчас тело мальчика, который умер в больнице Екатеринбурга, везут из уральской столицы домой на Газели.

– Мужчина, который был за рулем автомобиля, сейчас оформляет все связанное с похоронами. Все делает сам, – об этом журналистам рассказала тетя погибшего ребенка.

В аварии школьник получил закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и тупую травму живота. Сначала ребенка госпитализировали в детскую больницу в Серове, потом на вертолете доставили в клиническую больницу в Екатеринбурге.