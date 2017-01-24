Водитель «четырнадцатой», под колесами которой погиб 8-летний мальчик в Серове, взял на себя похороны

Тело школьника сейчас везут домой.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.01.2017
Водитель «четырнадцатой», который 19 января сбил 8-летнего Андрея в Серове, взял на себя организацию его похорон, пишет издание «Глобус». Сейчас тело мальчика, который умер в больнице Екатеринбурга, везут из уральской столицы домой на Газели.
– Мужчина, который был за рулем автомобиля, сейчас оформляет все связанное с похоронами. Все делает сам, – об этом журналистам рассказала тетя погибшего ребенка.
В аварии школьник получил закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и тупую травму живота. Сначала ребенка госпитализировали в детскую больницу в Серове, потом на вертолете доставили в клиническую больницу в Екатеринбурге.
- В момент аварии мальчик шел рядом с дядей, но при этом прыгал по дороге. 34-летний водитель «четырнадцатой» увидел ребенка за пять метров. Когда машина подъехала ближе к школьнику, тот выскочил, чтобы перебежать дорогу.
- Мальчик учился в коррекционной школе и состоял на учете в ПДН.