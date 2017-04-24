Появилось видео, как машина «Ауди ТТ» провалилась в яму на дороге в Верхней Пышме

Вытаскивать дорогую иномарку из дорожного плена пришлось с помощью троса.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.04.2017
Авторы паблика Творческая студия | ЕК-ТВ опубликовали сегодня, 25 апреля, фото и видео, как автомобиль «Ауди ТТ» провалился в яму на дороге в Верхней Пышме.
Это произошло улице Кривоусова между домами 36 и 38. Машина получила повреждения. Вытаскивали машину с помощью троса. Водитель вызвал на место происшествия сотрудников ДПС, дорожное покрытие, которое не удержало машину, сфотографировано.
По словам водителя, он будет искать виновных и требовать с них компенсацию вреда.