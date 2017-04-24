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Появилось видео, как машина «Ауди ТТ» провалилась в яму на дороге в Верхней Пышме

Появилось видео, как машина «Ауди ТТ» провалилась в яму на дороге в Верхней Пышме
16+
Фото: vk.com/ektv68
Вытаскивать дорогую иномарку из дорожного плена пришлось с помощью троса.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.04.2017

Авторы паблика Творческая студия | ЕК-ТВ опубликовали сегодня, 25 апреля, фото и видео, как автомобиль «Ауди ТТ» провалился в яму на дороге в Верхней Пышме. 

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Это произошло улице Кривоусова между домами 36 и 38. Машина получила повреждения. Вытаскивали машину с помощью троса. Водитель вызвал на место происшествия сотрудников ДПС, дорожное покрытие, которое не удержало машину, сфотографировано.

 

По словам водителя, он будет искать виновных и требовать с них компенсацию вреда. 

 

Галина Исакова, 25.04.2017, 21:12
Тэги: Дороги, Авто, Видео
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