В Екатеринбурге водителя лишили прав на полтора года за ДТП, в котором погиб пешеход

Мужчина в темноте не увидел молодого парня на дороге, а потом, испугавшись, уехал с места аварии.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.04.2017

В Екатеринбурге суд лишил водительских прав мужчину, который в субботу, 22 апреля, на ВАЗе сбил в районе Птицефабрики пешехода и скрылся с места аварии. 25-летний молодой человек скончался на месте от травм, сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу, брошенный автомобиль нашли в течение суток.

– В ходе оперативно-разыскных мероприятий машина была обнаружена, личность водителя установлена. Им оказался 38-летний местный житель. В день аварии он управлял своим автомобилем ВАЗ-21102, двигался в направлении дома и правой частью автомобиля наехал на пешехода, после чего испугался и скрылся с места ДТП, – рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Мужчину уже лишили прав на полтора года. Он будет содержаться под арестом до рассмотрения дела в суде.