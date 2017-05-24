На Ботанике на ходу загорелся автомобиль Audi

За рулем находилась девушка. Она успела выскочить из машины.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.05.2017

Сегодня, 25 мая, днем в районе перекрестка улиц Щорса – Машинная вспыхнул автомобиль Audi. Видеозапись горящей машины и фотографии опубликовали в социальных сетях очевидцы.

Судя по снимкам с места пожара, густой дым от горящей Audi поднялся над стоящими по соседству жилыми домами.

На месте работали пожарные. По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области, сообщение о загоревшейся машине поступило на пульт спасателей в 13:33. Автомобиль загорелся на ходу, когда проезжал мимо дома на улице Машинной, 7. Девушка, находившаяся за рулем увидела пламя, которое пробивалось из-под капота. Водитель остановила машину возле обочины.

Машина сгорела полностью. Площадь возгорания составила 4 квадратных метра. В тушении принимали участие пять пожарных. Привлекалась одна пожарная машина. Причину пожара установят дознаватели.