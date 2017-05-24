В Екатеринбурге «Лада» на большой скорости перевернулась и врезалась в «Тойоту»

ВАЗ перевернулся и врезался в дорожное ограждение, после чего влетел в иномарку.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.05.2017

В Екатеринбурге на Объездной дороге «Лада Ларгус» перевернулась, врезалась в дорожное ограждение, а затем - в «Тойоту», сообщили в службе спасения «Сова» 24 мая.

Водитель ВАЗа не справился с управлением по пути в сторону Кольцовского тракта. В результате автомобиль начал кувыркаться, врезался в металлический забор дороги, затем упал на капот «Тойоты», после чего встал на крышу. По словам водителя «Лады», он ехал слишком быстро, поэтому не смог в полной мере контролировать ситуацию.