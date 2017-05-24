Наверх
Почти 40 процентов россиян считают, что Соколовский оскорбил чувства верующих
09:02, сегодня
В Екатеринбурге «Лада» на большой скорости перевернулась и врезалась в «Тойоту»
08:35, сегодня
Свердловчанин погиб от удара током из-за оборванных грузовиком проводов
08:14, сегодня
Транспортная реформа фактически запущена: урбанист Владимир Злоказов рассказал о запуске выделенной полосы на Малышева
08:04, сегодня1
Как получать бонусы, ничего не делая. Владельцам карт АТБ – особые условия
24 мая в Екатеринбурге: турецкая «санта-барбара» и история со странным холодильником
22:46, 24.05.2017
Медведев выделил 72,9 миллиона рублей на подготовку трех спорткомплексов в Екатеринбурге к ЧМ-2018
21:21, 24.05.2017
В Екатеринбурге ищут парня, который угнал машину бывшей девушки и пропал
20:25, 24.05.2017
С летним городским лагерем Детской технологической школы "Легокомп" лето будет умным и энергичным!
Заместитель Якоба заработал в 10 раз больше главы администрации Екатеринбурга
20:05, 24.05.2017
УАЗик и «Ауди» сошлись лоб в лоб при выезде из Первоуральска
19:41, 24.05.2017
Екатеринбурженка, которую силой удерживали в Турции, сбежала из дома вместе с мужем и ребенком
19:25, 24.05.20171
18 – 20 мая Новосибирский питомник приглашает на выставку-продажу новейших зимостойких растений!
В Солнечном микрорайоне Екатеринбурга будет построено крупное учебное заведение
18:50, 24.05.2017
Отца троих детей, который пропал в Екатеринбурге в начале мая, нашли в гаражах с разбитой головой
18:12, 24.05.2017
«Все! Конец истории!» Екатеринбурженка получила обещанный год назад холодильник от Юлии Михалковой
17:20, 24.05.20172
В новой аптеке сети "Живика" начались Дни низких цен
В Госдуме предложили запретить анонимное общение в мессенджерах: рассказываем, что это значит
17:15, 24.05.20171
Суд отправил в тюрьму виновника смертельного ДТП под Невьянском
16:51, 24.05.2017
Хаотично тыкал кнопки и угрожал: на одну из свердловских железнодорожных станций ворвался мужчина с ножом
16:30, 24.05.2017
Как роботы пекут хлеб: репортаж со старейшего хлебозавода Урала
16:23, 24.05.2017
В Свердловской области во время ремонта крыши сорвался 20-летний рабочий
16:00, 24.05.2017
Налетчики унесли почти три миллиона рублей: в Екатеринбурге ограбили банк
15:29, 24.05.2017
Для участия в выборах больше не нужны открепительные удостоверения: Госдума приняла закон об их отмене
15:10, 24.05.2017
В Екатеринбурге на улице нашли тело 25-летнего военнослужащего
14:55, 24.05.2017
Екатеринбуржцы могут оставить соболезнования жертвам теракта в Манчестере в генконсульстве Британии
14:27, 24.05.2017
В последние майские выходные в Екатеринбурге можно будет наблюдать супермесяц
14:25, 24.05.2017
Организаторы фестиваля красок ответили на обвинение в сатанизме
13:47, 24.05.2017
Иван Ургант обсмеял идею общественников из Екатеринбурга провести трезвые школьные выпускные
13:40, 24.05.2017
В Екатеринбурге Land Rover врезался в полицейскую машину со включенной сиреной
12:39, 24.05.2017
Нужны деньги: в УрФУ объяснили ликвидацию двух гуманитарных институтов
12:25, 24.05.2017
В Екатеринбурге трехлетний ребенок выпал из окна на третьем этаже
12:10, 24.05.2017
Все для пешеходов: в Екатеринбурге улицу Попова соединят с Татищева
11:49, 24.05.2017
Белые банты, поцелуи и рассуждения о жизни: школьники рассказали, как отпраздновали «Последний звонок» в Екатеринбурге
11:40, 24.05.2017
На трассе Екатеринбург – Курган перевернулась иномарка: пострадали пять человек
11:37, 24.05.2017
На видеокамеры для Кольцовского тракта потратят 40 миллионов рублей
11:11, 24.05.2017
Где парковаться: глава Железнодорожного района Екатеринбурга Андрей Курочкин рассказал о развитии территории
10:40, 24.05.2017
Отцу-извергу с Уралмаша грозит 15 лет тюрьмы за попытку убийства сына
10:01, 24.05.2017
Возле Центрального стадиона в Екатеринбурге появится пешеходная улица
09:23, 24.05.2017
На тагильском заводе погиб рабочий
09:10, 24.05.2017
На участке трассы Екатеринбург – Реж – Алапаевск установят фонари за 32 миллиона рублей
08:47, 24.05.2017
Екатеринбурженку с ребенком насильно удерживает в Турции гражданский муж
08:28, 24.05.2017
Ночью в Екатеринбурге сгорел «Мерседес»
08:14, 24.05.2017
В Свердловской области двое парней помогли полицейским задержать пьяного водителя
20:55, 23.05.2017
В Нижнем Тагиле задержали мужчину, который «заминировал» три вокзала
20:47, 23.05.2017
Роман Павлюченко уходит из «Урала»
20:17, 23.05.2017
В Екатеринбурге пойдет под суд застройщик, лишивший жилья детей-сирот
20:10, 23.05.2017
В Свердловской области началась операция «Внимание, дети!»
19:30, 23.05.2017
На трассе Екатеринбург – Курган «Ока» улетела в кювет: пострадали три человека
19:08, 23.05.2017
В Екатеринбурге с 24 мая на ремонт закроют три улицы
18:54, 23.05.2017
Бастрыкин поручил проверить информацию о людях, которые 20 лет живут в Свердловской области в полуразрушенном доме
18:40, 23.05.20171
В Екатеринбурге студент-юрист в женском платье и парике ограбил магазин
18:26, 23.05.20173
В Свердловской области увеличат прожиточный минимум
18:01, 23.05.20171
«All you need is love»: глава администрации Екатеринбурга перепел песню The Beatles вместе с уральскими музыкантами
17:40, 23.05.2017
В Свердловской области синоптики обещают заморозки: ночью будет до минус 4
17:28, 23.05.2017

В Екатеринбурге «Лада» на большой скорости перевернулась и врезалась в «Тойоту»

В Екатеринбурге «Лада» на большой скорости перевернулась и врезалась в «Тойоту»
16+
Фото: Служба спасения «Сова»
ВАЗ перевернулся и врезался в дорожное ограждение, после чего влетел в иномарку.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.05.2017

В Екатеринбурге на Объездной дороге «Лада Ларгус» перевернулась, врезалась в дорожное ограждение, а затем - в «Тойоту», сообщили в службе спасения «Сова» 24 мая.
 
Водитель ВАЗа не справился с управлением по пути в сторону Кольцовского тракта. В результате автомобиль начал кувыркаться, врезался в металлический забор дороги, затем упал на капот «Тойоты», после чего встал на крышу. По словам водителя «Лады», он ехал слишком быстро, поэтому не смог в полной мере контролировать ситуацию. 
 
 
Оба автомобиля получили серьезные мехнические повреждения: у иномарки разбито лобовое стекло и помят капот, у «Лады» разбиты почти все стекла, повреждены колеса и сильно разбита передняя часть.
 
 
  • В управлении ГИБДД сообщили, что в аварии никто не пострадал. Ее обстоятельства устанавливают автоинспекторы.

 

Маша Шмурыгина, 25.05.2017, 08:35
Тэги: ДТП, Фото
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»
Транспорт Сибирская язва Медицина Ту 154 Приостановка полетов в Египет Интернет Еда Рейтинг Пусть говорят Рецензия Грипп Авто Экономия Дороги Школа Статистика ГИБДД Деньги Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Обрушение крыши на Калинина Бизнес Мистика Видео Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Парковки Красота Горящие авто Катастрофа Высокие технологии Личное Дело Пьянкова Военный репортаж Смерть Крушение самолета под Ростовом Лайфхак Биатлон Приговор Лошагину Туризм Семья История Екатеринбурга Мировые новости МЧС Новости России Расстрел Слухи Снос монастыря на Качканаре Строительство Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Психология Культура Дом-2 Коллекторы Музыка Доска позора Политика Тест Религия ВУЗ Жизнь в городе Дети Волейбол Горячее Женщины Взятки Транспортная реформа Мотоциклы Отдых Бэби-боксы Спорт 9 мая История успеха Екатеринбуржцы в разных странах Розыск Новый год Пожар Дорожные воины Суд Образование Необычное Скорая помощь Война ритуальных агентств Происшествия Гололед Производство Самолет Минобороны упал в Якутии Скандал с Новиковым ЧМ-2018 Знаменитости Самолет Опрос Ловец покемонов Экономика В Египте разбился самолет с российскими туристами СМИ Взрыв Баскетбол Растения ИГИЛ Репортаж Недвижимость Шоу-бизнес ЖКХ Секс Кто заработал Расписание Конкурсы Ельцин-центр Футбол Голодовка в колонии Искусство Хэллоуин-2015 В Екатеринбурге -40 градусов Убийство в Рахмангулово Отношения Отключение света Уралмаш, Эльмаш Путин Мультимедиа Погода Ошибки врачей Корь Афиша Скандалы Здоровье Истории 9 мая Мода Общественный транспорт ЗАГС Убийство Ирины Вахрушевой Эксклюзив Грипп в Екатеринбурге Животные Криминал Студенты Мужчины ДТП Новости дня Кризис и санкции Фото Расстрел на Депутатской Позитив Выставки Храм святой Екатерины Развлечения Хоккей Интервью Новости

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru