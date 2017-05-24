На свердловской трассе перевернулся ВАЗ: пострадали четыре человека, двое в коме

25-летний водитель «двенадцатой» ехал со слишком большой скоростью.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.05.2017

В Свердловской области на трассе Пермь - Екатеринбург опрокинулась «двенадцатая», пострадали три человека, в том числе две 16-летние девушки, сообщили в управлении ГИБДД по Свердловской области 25 мая.

Авария произошла в десятом часу вечера 24 мая, на шестом километре подъезда к жеревне Катырева от 191-го километра Пермского тракта. 25-летний водитель «двенадцатой» ехал со слишком большой скоростью и в результате не справился с управлением, из-за чего автомобиль съехал с трассы и опрокинулся.

Тяжелые травмы получили сам водитель и его 25-летний пассажир: оба получили ушибы головного мозга, скальпированные раны головы. В больницу молодых людей доставили в состоянии комы. Кроме этого, пострадали две девушки 16 лет, у них диагностированы травмы головы и ушибы.