На свердловской трассе перевернулся ВАЗ: пострадали четыре человека, двое в коме

25-летний водитель «двенадцатой» ехал со слишком большой скоростью.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.05.2017
В Свердловской области на трассе Пермь - Екатеринбург опрокинулась «двенадцатая», пострадали три человека, в том числе две 16-летние девушки, сообщили в управлении ГИБДД по Свердловской области 25 мая.
Авария произошла в десятом часу вечера 24 мая, на шестом километре подъезда к жеревне Катырева от 191-го километра Пермского тракта. 25-летний водитель «двенадцатой» ехал со слишком большой скоростью и в результате не справился с управлением, из-за чего автомобиль съехал с трассы и опрокинулся.
Тяжелые травмы получили сам водитель и его 25-летний пассажир: оба получили ушибы головного мозга, скальпированные раны головы. В больницу молодых людей доставили в состоянии комы. Кроме этого, пострадали две девушки 16 лет, у них диагностированы травмы головы и ушибы.
- В ГИБДД уточнили, что никто из молодых людей не был пристегнут ремнями безопасности. Назначены медэкспертизы, которые установят, в каком состоянии водитель управлял автомобилем. По факту ДТП будет проведено дознание.
- За последние дни две аналогичные аварии произошли на трассе Екатеринбург - Курган. 23 мая «Шевроле» перевернулся, улетел в кювет и врезался в деревья. Пострадали пять человек: водитель 34 лет и пассажиры 27, 24, 23 и 22 лет.
- 22 мая на этой же трассе опрокинулась и упала в кювет «Ока», пострадали три человека, в том числе молодые люди 14 и 19 лет, которые не были пристегнуты ремнями безопасности.