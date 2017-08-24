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Из-за бегунов в субботу перекроют Ново-Московский тракт

Из-за бегунов в субботу перекроют Ново-Московский тракт
16+
Фото: Архив НАШЕЙ
Трассу займут участники Кубка Михаила Галактионова.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.08.2017

В предстоящие выходные любители бега вновь доставят неудобства автомобилистам. Из-за легкоатлетического полумарафона на Кубок Михаила Галактионова будет перекрыта трасса Екатеринбург – Первоуральск.

Соответствующее распоряжение с подписью губернатора Свердловской области опубликовано на официальном портале правовой информации региона. Согласно документу, движение на Ново-Московском тракте будет ограничено в субботу с 11.00 до 14.00 на участке от 27 до 34 километра. Для автомобилистов будет организован объезд.

  • Старт забега от стелы Европа – Азия.
  • Легкоатлетический полумарафон на Кубок Михаила Галактионова проводится ежегодно и приравнен к чемпионату Среднего Урала по этой дисциплине.
  • Михаил Галактионов – советский бегун, который организовывал соревнования в Первоуральске.

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Игорь Труш, 25.08.2017, 12:13
Тэги: Дороги
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