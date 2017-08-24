Из-за бегунов в субботу перекроют Ново-Московский тракт

Трассу займут участники Кубка Михаила Галактионова.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.08.2017
В предстоящие выходные любители бега вновь доставят неудобства автомобилистам. Из-за легкоатлетического полумарафона на Кубок Михаила Галактионова будет перекрыта трасса Екатеринбург – Первоуральск.
Соответствующее распоряжение с подписью губернатора Свердловской области опубликовано на официальном портале правовой информации региона. Согласно документу, движение на Ново-Московском тракте будет ограничено в субботу с 11.00 до 14.00 на участке от 27 до 34 километра. Для автомобилистов будет организован объезд.
- Старт забега от стелы Европа – Азия.
- Легкоатлетический полумарафон на Кубок Михаила Галактионова проводится ежегодно и приравнен к чемпионату Среднего Урала по этой дисциплине.
- Михаил Галактионов – советский бегун, который организовывал соревнования в Первоуральске.
Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми!