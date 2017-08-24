Под Екатеринбургом Mercedes сбил шестилетнего ребенка

Мальчик выскочил на дорогу прямо перед машиной.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.08.2017
В Березовском 37-летний водитель Mercedes сбил маленького ребенка, сообщили в управлении ГИБДД по Свердловской области.
Иномарка сбила шестилетнего мальчика вечером 24 августа на улице Транспортников. Водитель Mercedes не успел остановиться перед ребенком, который вышел на проезжую часть в неположенном месте прямо перед автомобилем.
Мальчика госпитализировали с сотрясением мозга и ушибленной раной лба.
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23 августа на улице Софьи Перовской в Екатеринбурге автомобиль сбил восьмилетнего мальчика, который вместе с мамой шел по "зебре". Ребенок получил перелом бедра.