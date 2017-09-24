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Под Екатеринбургом на месяц закроют мост на трассе М-5

Под Екатеринбургом на месяц закроют мост на трассе М-5
16+
Фото: "Google maps"
Автомобилисты могут воспользоваться двумя другими подъездами к городу.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.09.2017

С 28 сентября по 1 ноября под Екатеринбургом закроют движение на 185 километре трассы М-5, сообщает "Уралуправтодор". В этом месте располагается мост над дорогой соединяющей село Патруши и деревню Большое Седельниково.

– В качестве маршрута объезда рекомендуем использовать транспортные развязки на км 187 (Арамиль, поселок Полевой) и на км 179 (поселок Октябрьский, поселок Первомайский). Приносим извинения за доставленные неудобства, - сообщается на сайте "Уралуправтодора".

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Олег Галимов, 25.09.2017, 16:40
Тэги: Дороги, Авто
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