Под Екатеринбургом на месяц закроют мост на трассе М-5

Автомобилисты могут воспользоваться двумя другими подъездами к городу.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.09.2017
С 28 сентября по 1 ноября под Екатеринбургом закроют движение на 185 километре трассы М-5, сообщает "Уралуправтодор". В этом месте располагается мост над дорогой соединяющей село Патруши и деревню Большое Седельниково.
– В качестве маршрута объезда рекомендуем использовать транспортные развязки на км 187 (Арамиль, поселок Полевой) и на км 179 (поселок Октябрьский, поселок Первомайский). Приносим извинения за доставленные неудобства, - сообщается на сайте "Уралуправтодора".
- Добавим, что с 7 по 23 октября в Екатеринбурге полностью закроют движение на Макаровском мосту.
- На это время власти города организуют временный автобус.
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