Пострадавший умер в больнице: полиция ищет очевидцев ДТП в Екатеринбурге

Авария произошла на Сибирском тракте.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.09.2017

В Екатеринбурге правоохранительные органы разыскивают очевидцев аварии, которая произошла 18 сентября на Сибирском тракте.

Водитель Chevrolet Aveo ехал со стороны Компрессорного в сторону трассы Екатеринбург – Косулино. В это время дорогу в неустановленном месте переходил мужчина. Водитель иномарки не заметил его и сбил.

– Наезд произошел 18 сентября 2017 года в 20 часов 15 минут по адресу: Екатеринбург, улица Сибирский тракт, 15 километр, строение 1, – сообщили в автоинспекции.

В тяжелом состоянии пострадавшего доставили в больницу, где он скончался 21 сентября. В ГИБДД отмечают, что личность пешехода не установлена. На вид ему около 50 лет, был одет в куртку и брюки темного цвета.

Очевидцев ДТП просят сообщать информацию о происшествии в городское управление ГИБДД по телефонам: 8 (912) 61 777 07 или 02. Конфиденциальность гарантируется.

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