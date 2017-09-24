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Проще пешком: утром Екатеринбург встал в километровые пробки

Проще пешком: утром Екатеринбург встал в километровые пробки
16+
Фото: архив НАШЕЙ
В городе по-прежнему закрыта четная сторона проспекта Ленина.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.09.2017

Утром 25 сентября автомобилисты Екатеринбурга встали в километровые пробки как на выезде из отдаленных районов города, так и в самом центре.

Например, улица Белинского "замерла" от Карла Маркса до Малышева.

– Неожиданно плотное движение сейчас на улице Белинского. Загруженность магистрали в центр – 9 баллов, что на 3 балла выше обычного, – сообщает сервис "Яндекс.Карты".

Улица Карла Либкнехта "стоит" от ТЮЗа  до Ленина. Пробка на Репина растянулась от съезда с Серафимы Дерябиной и продолжилась на Малышева вплоть до 8 Марта.

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Олег Галимов, 25.09.2017, 09:44
Тэги: Дороги, Авто, Новости
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