Тройное ДТП парализовало проспект Космонавтов в Екатеринбурге

Возле станции метро столкнулись две иномарки и грузовая "Газель".

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.09.2017

В Екатеринбурге ДТП парализовало участок проспекта Космонавтов от станции метро Машиностроителей до улицы Завокзальной.

По словам очевидцев, в аварии сошлись две иномарки и грузовая "Газель", принадлежащая клининговой компании. Из-за ДТП затруднено движение по одной из полос проспекта, скорость транспорта не превышает пяти километров в час. Пробка также затронула часть улиц Турбинной и Артинской.

Кроме этого, горожане сообщают о столкновении трамвая и легковушки на перекрестке улиц Старых Большевиков и Фронтовых Бригад. Из-за аварии на участке Фронтовых Бригад от Старых Большевиков до Шефской скопилась пробка, скорость движения здесь не превышает 7 километров в час.