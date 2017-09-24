Наверх
В правительстве России начали читать Telegram-каналы
15:23, сегодня
В Асбесте нотариус с сообщницами отбирали квартиры у алкоголиков и психбольных
14:52, сегодня
В Крыму, на даче, дома: подведены итоги летнего сезона 2017 года
14:02, сегодня
Группа ВТБ запустила сервис дистанционного одобрения лимита на банковские гарантии
14:02, сегодня
Вкладчикам ВТБ предлагают в подарок год мобильной связи при открытии вклада "Громкая выгода"
Тройное ДТП парализовало проспект Космонавтов в Екатеринбурге
13:58, сегодня
В Екатеринбурге задержали парней, которые устроили фотосессию на телебашне
13:44, сегодня
Куйвашев узнал имена своих первых заместителей
13:19, сегодня
В Екатеринбурге состоится отборочный тур шахматного турнира "Открытие Брокер"
Оставили тело и ушли: стали известны подробности трагедии на перевале Дятлова
12:42, сегодня
Большинство россиян не может накопить деньги и исполнить свои желания
12:18, сегодня
На свалке под Екатеринбургом задержали нелегальных мигрантов
12:11, сегодня1
Банкоматы ВТБ24 начинают принимать карты China Union Pay и American Express
Скончался один из авторов генплана Екатеринбурга Владимир Букин
11:46, сегодня
Картины Маяковского и стихи Малевича: в Екатеринбурге откроется выставка русского авангарда
11:19, сегодня
ВТБ24 объявил конкурс на лучшие частные инвестиции
11:00, сегодня
Екатеринбург присоединился к масштабной акции в честь Всемирного дня ответственного потребления пива
Житель Свердловской области убил брата кувалдой
10:59, сегодня
Пострадавший умер в больнице: полиция ищет очевидцев ДТП в Екатеринбурге
10:58, сегодня
На Кубке Челябинской области по бодибилдингу уральская команда завоевала 9 медалей
10:46, сегодня
Главный государственный инспектор оценил опыт Свердловской области по синхронизации капитального и текущего ремонта
Екатеринбуржец засудил автодилера за ошибку на сайте
10:22, сегодня
В Екатеринбурге автобус задавил мужчину, сидевшего на проезжей части
10:07, сегодня
Проще пешком: утром Екатеринбург встал в километровые пробки
09:44, сегодня
Эксперимент: обычный стеклопакет против энергосберегающих стекол
Дети и обучение иностранным языкам
09:25, сегодня
Администрацию Нижнего Тагила заставили прибраться в квартире, захламленной мусором
09:09, сегодня
Ночью в Богдановиче дотла сгорела "Монетка"
09:06, сегодня
Андрей Чибис: Свердловская область становится активной точкой роста и развития по всем направлениям ЖКХ
Кот-альпинист из Нижнего Тагила стал героем шоу Сергея Шнурова на "Первом канале"
08:45, сегодня
"Автомобилист" разгромил в Екатеринбурге "Салават Юлаев"
08:39, сегодня
Свердловская область попала в десятку самых криминальных регионов РФ
08:24, сегодня
ВТБ24: Летом уральцы массово начали обновлять свой автопарк
Прогноз погоды в Екатеринбурге с 25 по 29 сентября
08:09, сегодня
Гороскоп на неделю с 25 сентября по 1 октября 2017 года
08:00, сегодня
Будет холодно и дождливо: в Екатеринбург пришла настоящая осень
19:37, 24.09.2017
"Урал" одержал первую домашнюю победу, переиграв "Тосно"
19:10, 24.09.2017
Чтобы спастись, спускались по балкону: в Екатеринбурге из-за пожара эвакуировали жителей девятиэтажки
18:37, 24.09.2017
В России могут обязать водителей носить одежду со светоотражателями
18:09, 24.09.20171
В Екатеринбурге ученики школ прошли крестный ход до Ганиной ямы
16:39, 24.09.20171
В сети появилось американское пособие по войне с Россией
16:22, 24.09.2017
В Екатеринбурге пьяный водитель на полном ходу въехал в автомобиль, стоящий на светофоре
14:51, 24.09.2017
С завтрашнего дня маршрут 25-го автобуса в Екатеринбурге станет длиннее
13:32, 24.09.2017
В Екатеринбурге жители Блюхера и Советской остались без холодной воды
13:01, 24.09.20171
Все произошло при спуске: стали известны подробности гибели 25-летней екатеринбурженки в горах Башкирии
12:17, 24.09.2017
В Первоуральске из-за пожара эвакуировали жильцов пятиэтажки
11:16, 24.09.2017
Альпинистка из Екатеринбурга погибла в горах Башкирии
10:42, 24.09.2017
В Свердловской области грузовик влетел в жилой дом и опрокинулся на легковушку
19:12, 23.09.2017
Слониха Дарья из Екатеринбурга – настоящая девочка: она сидит на диетах и делает педикюр
19:00, 23.09.2017
В России увеличат штраф для водителей за отказ уступить дорогу пешеходам
18:12, 23.09.2017
Свердловские полицейские задержали подозреваемого в ложном минировании
17:42, 23.09.2017
В Екатеринбурге Volkswagen сбил 10-летнего мальчика
17:23, 23.09.2017
Ученые рассказали о пользе недосыпания
15:56, 23.09.2017
В Свердловской области повысится плата за детские сады
15:10, 23.09.20171
Полиция возбудила уголовное дело о давлении на кинотеатры из-за "Матильды"
14:35, 23.09.20171
В Екатеринбурге будут судить банду похитителей машин и мотоциклов
13:24, 23.09.2017
Синоптики объявили предупреждение о заморозках в Свердловской области
11:48, 23.09.2017
Эпидемиологи встревожены ростом заболеваемости кишечными инфекциями в Свердловской области
11:35, 23.09.20171
На трассе под Екатеринбургом сгорел самосвал
11:14, 23.09.2017

Тройное ДТП парализовало проспект Космонавтов в Екатеринбурге

Тройное ДТП парализовало проспект Космонавтов в Екатеринбурге
16+
Фото: vk.com/incekb
Возле станции метро столкнулись две иномарки и грузовая "Газель".

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.09.2017

В Екатеринбурге ДТП парализовало участок проспекта Космонавтов от станции метро Машиностроителей до улицы Завокзальной.
 
По словам очевидцев, в аварии сошлись две иномарки и грузовая "Газель", принадлежащая клининговой компании. Из-за ДТП затруднено движение по одной из полос проспекта, скорость транспорта не превышает пяти километров в час. Пробка также затронула часть улиц Турбинной и Артинской. 
 
 
 
Кроме этого, горожане сообщают о столкновении  трамвая и легковушки на перекрестке улиц Старых Большевиков и Фронтовых Бригад. Из-за аварии на участке Фронтовых Бригад от Старых Большевиков до Шефской скопилась пробка, скорость движения здесь не превышает 7 километров в час.
 
 
  • В городском управлении автоинспекции НАШЕЙ сообщили, что в аварии пострадавших нет.
Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми!
Маша Шмурыгина, 25.09.2017, 13:58
Тэги: ДТП, Фото
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»
Снос монастыря на Качканаре Тест Растения История Екатеринбурга Жизнь в городе Развлечения Опрос Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Пусть говорят Деньги Скандал с Новиковым Еда Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Культура Грипп Репортаж Новости В Екатеринбурге -40 градусов Общественный транспорт Хэллоуин-2015 Семья Интервью Дом-2 Статистика Отключение света Уралмаш, Эльмаш Экономия Финансы Парковки Горячее Путин Кризис и санкции Производство Религия Рейтинг Мировые новости Скорая помощь Грипп в Екатеринбурге Шоу-бизнес СМИ ГИБДД Расстрел Афиша Конкурсы Мультимедиа Взрыв Смерть Суд Искусство Война ритуальных агентств Отношения Обрушение крыши на Калинина Эксклюзив Высокие технологии Гололед Транспорт Розыск Мужчины Коллекторы Личное Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Фото Крушение самолета под Ростовом Горящие авто Музыка Видео Военный репортаж Экономика Мистика Необычное ЗАГС Футбол Самолет Минобороны упал в Якутии Бэби-боксы Спорт Храм святой Екатерины Взятки Истории 9 мая Самолет Убийство в Рахмангулово Знаменитости Ельцин-центр Расстрел на Депутатской Скандалы Дороги МЧС ВУЗ Лайфхак Школа Дети Сибирская язва Транспортная реформа Строительство Приостановка полетов в Египет Туризм Бизнес Катастрофа Красота ЖКХ Свердловской области Пожар История успеха Образование Голодовка в колонии 9 мая Биатлон Хоккей Мотоциклы ЧМ-2018 Слухи Происшествия Доска позора Выставки Приговор Лошагину Здоровье Ошибки врачей Ту 154 Кто заработал Дорожные воины Психология Позитив Убийство Ирины Вахрушевой Новый год Волейбол Отдых Авто Криминал Политика Интернет Секс ЖКХ ИГИЛ Недвижимость Свердловской области Недвижимость Екатеринбуржцы в разных странах Мода Женщины Дело Пьянкова Рецензия В Египте разбился самолет с российскими туристами Новости России Медицина Животные Ловец покемонов Новости дня Расписание ДТП Корь Баскетбол Студенты Погода

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru