В Екатеринбурге автобус задавил мужчину, сидевшего на проезжей части

Полицейские устанавливают личность погибшего.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.09.2017
В Екатеринбурге на улице Таватуйской пешеход погиб под колесами рейсового автобуса. Трагедия произошла в пятом часу утра 25 сентября.
Автобус ПАЗ 14-го маршрута ехал в сторону улицы Надеждинской, когда под его колеса попал мужчина, сидевший на проезжей части. От полученных травм он погиб до приезда врачей. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность погибшего и обстоятельства ДТП.
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18 сентября на ЕКАД КамАЗ сбил 33-летнего мужчину, который стоял посреди дороги рядом со своей машиной, попавшей в другое ДТП. Водитель грузовика не заметил мужчину из-за темноты и отсутствия на его одежде светоотражающих элементов.
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С начала 2017 года в Екатеринбурге сбили 162 пешеходов, три человека из них погибли.