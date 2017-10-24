Хватит лихачить: областное ГИБДД просит водителей быть аккуратнее

Остаются и те, кто не сменил летнюю резину.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.10.2017

После выпавшего накануне снегопада в Свердловской области водители не сменили стиль вождения на более аккуратный. К такому выводу пришли в областной ГИБДД. Резкого увеличения аварий не произошло, но были зафиксированы случаи, когда ДТП спровоцировали лихачи, которые не учли обледеневшую дорогу.

фото: ГИБДД Свердловской области

Так, например, на 314 км трассы Пермь – Екатеринбург "восьмерка" вылетела на полосу встречного движения и врезалась в фуру Scania.

– Травмы получила 48-летняя женщина – пассажир ВАЗа. Она госпитализирована с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга (тяжелой степени), закрытый перелом плеча, травматический шок, – добавили в ГИБДД.

Установлено, что на отечественной легковушке была установлена летняя резина.



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